«Мой дед»: фильм о семейных ценностях и для семейного просмотра

12-летний сирота Ваня приезжает в глухую Сибирскую деревню к деду-леснику. Увидев метеорит, дед с внуком отправляются в полную опасностей и приключений экспедицию к месту его падения. Только храбрость, отвага и любовь способны преодолеть все испытания, которые готовит им тайга, и воспитать из мальчика настоящего мужчину.

Фильм «Мой дед» предлагает зрителю глубокий и вдумчивый разговор о базовых человеческих ценностях как большое семейное кино, обращенное к самой широкой аудитории, независимо от возраста, жизненного опыта или места проживания. Картина объединяет в себе приключенческий жанр и искреннюю лирическую интонацию, создавая пространство для вдумчивого просмотра и последующего обсуждения в кругу семьи.

Высокая оценка зрителей и профессионального сообщества нашла отражение в наградах XXXI Международного кинофестиваля в Минске «Лiстапад», где фильм «Мой дед» был удостоен специального приза Союзного государства за развитие духовно нравственных и культурно-исторических ценностей, приза за лучшую мужскую роль в игровом фильме и приза зрительских симпатий.

«Мой дед» это кино о преемственности поколений, о необходимости слышать друг друга и быть рядом в трудные моменты. Это история о том, как любовь, доверие и поддержка помогают преодолевать любые испытания, будь то суровая тайга или внутренние страхи. Картина оставляет после себя ощущение тёплого и честного разговора, напоминая о том, что именно семья и человеческие связи остаются главной опорой в мире, который постоянно меняется.

В центре находится двенадцатилетний мальчик Ваня, которого судьба приводит в далекую сибирскую деревню к деду леснику. Для мальчика это вынужденное переселение становится столкновением с совершенно иным миром, где нет привычного городского комфорта, нет быстрых решений и готовых ответов, только суровая природа, строгие правила выживания и человек старшего поколения, привыкший жить по законам тайги и собственной совести.

Фильм показывает, как доверие рождается постепенно, через совместные испытания, молчаливую поддержку и поступки, которые говорят громче любых слов. Падение метеорита становится отправной точкой общего пути Вани и деда, как и символом неожиданного события, способного изменить внутренний порядок вещей. Решение отправиться на поиски места его падения превращает обычную экспедицию в путь духовного сближения и взросления.

Тайга в фильме занимает особое место, выступая полноценным участником действия, формирующим характеры и проверяющим героев на прочность. В этом пространстве невозможно притворство, здесь каждый шаг требует ответственности и осознанности. Для Вани это путь становления, в ходе которого он учится мужеству, выдержке и уважению к старшему. Для деда это возможность передать накопленный жизненный опыт, не в форме наставлений, а через личный пример и совместный труд.

Фильм говорит о воспитании мужества, которое рождается не столько в момент подвига, сколько в повседневных решениях, в умении не отступать перед трудностями, брать ответственность за свои поступки и заботиться о тех, кто рядом. Через путь Вани зритель видит, что становление мужчины происходит рядом со старшим, который ведёт за собой силой духа и личным примером, учит выдержке, честности и уважению к жизни. Тайга становится естественной школой характера, где дед выступает носителем той внутренней твёрдости, которая передается не словами, а совместным трудом, молчаливой поддержкой и доверием.

Сценарий картины был написан режиссером более 10 лет назад и долгое время лежал «на полке» пока случайно не попал к продюсерам. Съемки проходили в труднодоступных местах Красноярского края. Чтобы добраться до локаций, группа использовала спецтранспорт МЧС — гусеничные болотоходы и вездеходы. Для доставки команды также привлекли бронзового призера чемпионата России по гонкам на грузовиках по бездорожью. Съемки велись в заповеднике «Красноярские Столбы», у Манских скал и в поселке Памяти 13 Борцов.

Владимир Гостюхин, прочитав сценарий, сказал: «Да, мне будет очень тяжело, но эта роль будто написана именно для меня». Получив награду за лучшую мужскую роль, он со сцены заявил о завершении карьеры: «Я не говорю вам “прощайте”, я говорю “до свидания”». Ирина Пегова, готовясь к роли, много общалась с жителями региона, чтобы впитать их фактуру и диалектику. Всеволод Клименок на этапе самопроб был одним из последних в списке претендентов, но на очных пробах стало ясно, что это именно тот мальчик, который нужен команде.

Образ деда в исполнении Владимира Гостюхина становится одним из ключевых достоинств картины. Актёр создаёт сложный и многогранный характер, в котором строгость и сдержанность сочетаются с глубокой внутренней теплотой. Его герой немногословен, но за внешней суровостью чувствуется искреннее желание защитить и направить внука, даже если он не всегда умеет выразить это словами. Роль, исполненная Гостюхиным, заслуженно была отмечена призом за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Минске, поскольку в ней удалось передать редкое сочетание силы, достоинства и человечности.

Для создания сцен с рысью съемки пришлось разделить: часть прошла в Санкт-Петербурге, а часть — в Красноярске. Выбор Красноярска не был случайным: продюсер проекта начинал свою карьеру в кино, работая в местном кинотеатре.

Этот фильм — не только история на экране, но и история людей, которые вложили в него свою энергию и преодолели трудности, чтобы создать что-то особенное.