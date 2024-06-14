«Молча есть суп тоже надо уметь». Доминик Джокер снялся в комедии ТНТ «Полупановы» вместе с реальной пумой

Музыкант и продюсер Доминик Джокер снялся в камео в комедийном сериале телеканала ТНТ «Полупановы». Это история о странной семейке, которую пытаются выселить из старого деревянного дома. Но Полупановым чужды блага цивилизации: их устраивает уединённая и весьма специфичная жизнь в посёлке. В который иногда даже заглядывает звёзды, в частности Доминик Джокер, который исполнил в сериале альтернативную версию самого себя.

«Да, роль у меня немногословная, но молча есть суп тоже надо уметь! Когда мне предложили поучаствовать в проекте, я без раздумий ответил «да». А когда прочитал синопсис, сказал «да» ещё пару раз. Мне очень нравится юмор «Полупановых»: как прописанный, так и импровизационный. И мне близка сама направленность сериала: такая абсурдная, добрая, смешная комедия – это прям очень круто. Я считаю, что такой безобидный и светлый юмор продлевают нашу жизнь, потому что заставляет нас смеяться», – комментирует своё участие в сериале Доминик Джокер.

Авторы абсурдной комедии «Полупановы» – создатели проделавшего похожий путь интернет-хита «Зёма» Дмитрий Степашин, Артём Молоканов и Антон Просвирнин. Режиссёр проекта – автор популярного интернет-сериала «Внутри Лапенко» и экс-резидент Comedy Club Алексей Смирнов, также известный зрителям ТНТ по юмористическим проектам «Смех без правил» и «Убойная лига». Съёмками проекта занималась студия «Пензфильммаш» («Зёма», «Салют, начальник», «Тяни, Сундук»).