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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Молча есть суп тоже надо уметь». Доминик Джокер снялся в комедии ТНТ «Полупановы» вместе с реальной пумой

editor
By editor
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доминик джокер и пума

Музыкант и продюсер Доминик Джокер снялся в камео в комедийном сериале телеканала ТНТ «Полупановы». Это история о странной семейке, которую пытаются выселить из старого деревянного дома. Но Полупановым чужды блага цивилизации: их устраивает уединённая и весьма специфичная жизнь в посёлке. В который иногда даже заглядывает звёзды, в частности Доминик Джокер, который исполнил в сериале альтернативную версию самого себя.

«Да, роль у меня немногословная, но молча есть суп тоже надо уметь! Когда мне предложили поучаствовать в проекте, я без раздумий ответил «да». А когда прочитал синопсис, сказал «да» ещё пару раз. Мне очень нравится юмор «Полупановых»: как прописанный, так и импровизационный. И мне близка сама направленность сериала: такая абсурдная, добрая, смешная комедия – это прям очень круто. Я считаю, что такой безобидный и светлый юмор продлевают нашу жизнь, потому что заставляет нас смеяться», – комментирует своё участие в сериале Доминик Джокер.

Авторы абсурдной комедии «Полупановы» – создатели проделавшего похожий путь интернет-хита «Зёма» Дмитрий Степашин, Артём Молоканов и Антон Просвирнин. Режиссёр проекта – автор популярного интернет-сериала «Внутри Лапенко» и экс-резидент Comedy Club Алексей Смирнов, также известный зрителям ТНТ по юмористическим проектам «Смех без правил» и «Убойная лига». Съёмками проекта занималась студия «Пензфильммаш» («Зёма», «Салют, начальник», «Тяни, Сундук»).

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