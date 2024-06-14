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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Звезды на гала-ужине «Вселенная S»

editor
By editor
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петр родионов

11 июня на площадке модного столичного event-пространства MADISON EVENT HALL & MADY состоялся гала-ужин «Вселенная S». В процессе мероприятия гости вечера исследовали мир инноваций, познавали искусство технологий и дегустировали изысканные блюда и напитки. Всё это происходило в загадочной «Вселенной S», где властвуют четыре стихии и царит полная гармония души и тела.  Гала-ужин, в рамках которого состоялась презентация инновационного продукта для сохранения красоты и здоровья, собрал звёзд шоу-бизнеса, известных блогеров, спортсменов и медийных персон.

Гала-ужин посетили: Екатерина и Александр Стриженовы, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Анфиса Чехова, Катя Лель, Анна Невская, Елена Борщёва, Женя Малахова, Алёна Жигалова, Александр и Алеса Энберт, Пётр Родионов, Светлана Абрамова, Маруся Климова, Надя Ручка, Анастасия Гребёнкина, Алла Довлатова, Люся Пылаева (LOVA LOVA), Алеса Качер и Вахтанг Беридзе, Наташа Гасанханова, Ирина Велоур, Оля Кисо, Анна Глаубэ, Алеся Шикун, Вики Горовская, Юля Кожухова, Светлана Драган, Ирина Чикунова. 

Гостей ждала насыщенная программа и настоящее путешествие в космическую вселенную, в которой воедино соединились огонь, вода, земля и воздух.

Ужин сопровождался уникальным перфомансом, размывающим границы между реальностью и фантазией: космонавты с коктейлями в welcome-зоне, театрализованное и акробатическое шоу, модные DJ-сеты и выступление известных артистов. А загадочный голос «Вселенной S» весь вечер сопровождал гостей, помогая им ориентироваться в пространстве. Музыкальные номера гостям космической вселенной подарили: Наталия Власова, Юлия и Даниил Брант, Маргарита Позоян, SANDRA TOP, Максим Завидия.

Изысканные блюда также были частью перфоманса. Шеф-повар MADISON EVENT HALL & MADY, бренд-шеф White Rabbit Никита Василенко, словно магистр высокого кулинарного искусства, представил гостям сет из тематических блюд и закусок «Пятый элемент – Четыре стихии». 

На мероприятии был презентован новый портал stroynee.pro от «ГЕРОФАРМ» — первый шаг к здоровью и красоте, где собрано всё самое важное для легкого и безопасного похудения. Участники вечеринки смогли пройти онлайн тестирование в сопровождении настоящих русских красавиц в кокошниках в зоне тематической космической станции stroynee.pro. И это уже была не магия, а впечатляющая реальность.

Пятым элементом, необходимым для полной гармонии, позволяющим каждому человеку поддерживать здоровье, дарить красоту тела, стал инновационный продукт с секретным кодом «S», российский аналог голливудского датского препарата. На вечеринке присутствовал лично генеральный директор компании Пётр Родионов, который ответил на все вопросы об инновационном продукте. Он рассказал о характеристиках препарата, развеяв популярные мифы, поделился результатами исследований.

Пётр отметил, что завод «Герофарм» идёт по пути инноваций и создает новые современные препараты российского производства при участии ведущих специалистов и врачей. «Мы гордимся нашей новой разработкой и уверены, что наши технологии помогут многим людям сохранить своё здоровье. Совсем скоро мы выпустим еще один аналог зарубежного препарата для борьбы с избыточным весом», — добавил он.

Все гости сошлись во мнении, что необычный формат мероприятия как нельзя лучше соответствовал идее гармонии души и тела, стремлению сохранить здоровье и обрести уверенность. 

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