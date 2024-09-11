«Сквозь время» : Скульптуру Елены Пасхиной представили в Российской академии художеств

Е.В. Пасхина. За Русь! Князю Василию Ростовскому. 1980. Металл. 50×30×20. Собственность автора. Фото Сергей Беляков

Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника Российской Федерации и академика РАХ Елены Васильевны Пасхиной «Сквозь время». В экспозиции — более 40 скульптурных портретов и композиций, а также фотографии памятников и мемориалов, созданных автором и установленных в городской среде.

Творчество ярославского скульптора Елены Васильевны Пасхиной — достойная страница в современной истории отечественного изобразительного искусства. Универсальный мастер, работающий в разных жанрах станковой и монументальной скульптуры. Свободно владеет всеми материалами, умело и органично соединяет в различных вариациях бронзу, камень, дерево, шамот, стекло, — зачастую включая в свои работы и цвет. Она из поколения художников, пришедших в искусство на рубеже ХХ – ХХI веков. Профессиональное академическое образование получила в одном из лучших учебных заведений России – Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, где её учителями были такие большие мастера, как М. К. Аникушин, В. Б. Пинчук, И. В. Крестовский и другие.

Е.В.Пасхина успешно и плодотворно работает и в станковой пластике, мастерски воплощая портреты и композиции. Главная тема её творчества — это человек и его место в жизни. В произведениях скульптора нашли отражения различные эпохи и темы, — от библейских пророков Даниила, Давида и Самуила (2016, шамот), святого Петра (2019, известняк, дерево, металл) и Марии Магдалины (2024, шамот), — до современников, среди которых портреты художницы В. Кичигиной (1984, бронза), артиста В.Стужева (2000, гипс 2000), режиссёра Кузнецова (2015, гипс), художника Ю.Козлова (2017, шамот), Д.К.Ушинского (2024, гипс) и многие другие. Особый интерес к российской истории, её событиям, образам выдающихся исторических личностей, наполненных героикой, лирикой и состраданием, не оставляет автора на протяжении многих лет — «За Русь! Князь Василько Ростовский» (1980, бронза), «Пётр Первый» (2020, известняк, металл, акрил), «Императрица Елизавета Петровна» (2021, фарфор, роспись, золото). На выставке также будут представлены композиции «Творчество» (1982, бронза), «Полдень» (2000, металл, стекло), «Сны по Фрейду» (2012, шамот), «Джаз на закате» (2024, бронза, дерево, роспись), а также «Колядки», «Масленица» и «Ель» из новой серии «Зимние игрища» (2024, шамот).

Елена Васильевна создала более двадцати монументальных произведений в России и за рубежом, её скульптуры стали неотъемлемой частью художественного облика Ярославля и области. Среди них — памятник адмиралу Федору Ушакову (1996), уроженцу города Рыбинска. Своего рода визитной карточкой музыкального Ярославля стал её памятник певцу Леониду Витальевичу Собинову (2007) – легендарному Орфею русской оперной сцены. В 2018 году в Ярославской области, в красивейшем селе Вятском, в родном краю Николая Алексеевича Некрасова был открыт памятник поэту, приуроченный 200-летию со дня его рождения. Полюбился ярославцам, прижился в городе и выразительный исторический персонаж скульптурной композиции «Постовой Романовской заставы» (2008). Душевная отзывчивость, сострадательность скульптора особенно проявились в тех произведениях, которые посвящены трагическим событиям. Есть в них та трогательная, сокровенная художественная образность, которая воздействует на глубинные чувства зрителей, пробуждает в них светлую, благодарную память. Таковы «Журавли» (1998) – посвящение жертвам радиационных аварий и «Стрижи» (2012) — хоккейной команде «Локомотив», чью гибель оплакивал весь Ярославль. Автор чувствует неповторимую пластику города и умело насыщает его новыми формами, привносящими в его атмосферу дух современности. Примером могут служить скульптурные композиции «Буффонада» и «Кукольник» (1980) на фасаде театра юного зрителя и другие.

Настоящая выставка – третья персональная экспозиция скульптора в Российской академии художеств, две предыдущих были в 2014-м и 2019-м годах. С тех пор она осуществила такие значительные проекты международного уровня, как монументальная скульптура «Волга» (2020), установленная в г. Нанкине (КНР), побратиме Ярославля – символ могучей реки и олицетворение дружбы древних городов Китая и России. В 2023 году были реализованы памятники «Великому российскому педагогу К. Д. Ушинскому» в Ярославле, «Женщинам-труженицам тыла в годы Великой Отечественной войны» в г. Мышкин и «Детям войны» в г. Рыбинск, а также создан мемориальный комплекс, посвящённый святому Николаю Чудотворцу для г. Пошехонье.

Сегодня невозможно представить отечественную культуру без того вклада, какой внесла в её развитие Елена Васильевна Пасхина. Творческое видение мастера как бы пронизывает время, проходит сквозь него, сохраняя в художественных образах произведений то, самое ценное, актуальное и для настоящего, и для будущего, грядущего времени — идеи взаимопонимания, дружелюбия и единства.

Е.В. Пасхина. Архитектор А. Мишина. Памятник Л.В. Собинову в Ярославле. 2007. Бронза, гранит, 500х1000х500. Фото Сергей Беляков

Е.В. Пасхина. Архитектор И. Брандуков. Памятник погибшей команде «Локомотив» в Ярославле. 2012. Бронза, камень, 150х100х900. Фото Сергей Беляков

Е.В. Пасхина. Памятник поэту Н.А. Некрасову в селе Вятское Ярославской области. 2018. Бронза, гранит, 250х250х100. Фото Михаил Тропинин