В Москве прошел Пятый ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»

9 июня 2024 года в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялись 2 концерта в рамках Пятого ежегодного благотворительного фестиваля мультконцертов «Союзмультфильм».

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Автор идеи и организатор – группа компаний Zapomni совместно с благотворительным фондом «Гармония детства».

В Большом зале Московской консерватории на специальном экране показали «Ну, погоди!», «Чебурашку», «Бременских музыкантов», «Летучий корабль» и другие культовые анимационные картины «Союзмультфильма». Любимые песни и мелодии детства прозвучали в исполнении оркестра «Русская Филармония», солистов группы «Республика» и детского хора «Великан».

Гостями благотворительных концертов стали семьи военнослужащих и мобилизованных граждан – участников специальной военной операции.

Фестиваль уже состоялся в Великом Новгороде, Иркутске и Курске. Впереди – Владивосток, Грозный и еще 4 города России.