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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Москве прошел Пятый ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»

В Москве прошел Пятый ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»

editor
By editor
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фестиваль мультконцертов

9 июня 2024 года в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялись 2 концерта в рамках Пятого ежегодного благотворительного фестиваля мультконцертов «Союзмультфильм».

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Автор идеи и организатор – группа компаний Zapomni совместно с благотворительным фондом «Гармония детства».

В Большом зале Московской консерватории на специальном экране показали «Ну, погоди!», «Чебурашку», «Бременских музыкантов», «Летучий корабль» и другие культовые анимационные картины «Союзмультфильма». Любимые песни и мелодии детства прозвучали в исполнении оркестра «Русская Филармония», солистов группы «Республика» и детского хора «Великан».

фестиваль мультконцертов

Гостями благотворительных концертов стали семьи военнослужащих и мобилизованных граждан – участников специальной военной операции.

Фестиваль уже состоялся в Великом Новгороде, Иркутске и Курске. Впереди – Владивосток, Грозный и еще 4 города России.

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