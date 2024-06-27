Молодежь России чаще всего смотрит драмы, комедии и детективы

Ко Дню молодежи, который отмечается в России на этой неделе, онлайн-кинотеатр KION проанализировал интересы пользователей в возрасте от 14 до 35 лет и выяснил, какие жанры, фильмы и сериалы они предпочитают и смотрят чаще всего.

Самый популярный жанр среди молодых людей – драма, на него приходится 17% от общего количества просмотра контента. На втором месте по популярности – комедии (15%). Замыкает тройку жанров-лидеров – детектив, на него приходится 14% от общего времени смотрения. Также в топ-10 самых популярных жанров вошли детско-семейный контент, триллеры, азиатское кино, документальные фильмы и сериалы. Замкнул десятку лидеров жанр ужасов и мистики.

Самыми популярными фильмами и сериалами среди аудитории в возрасте от 14 до 35 лет в мае-июне 2024 года на KION стали:

Драма «Почему ты?» (Россия, 18+) с Даниилом Воробьевым и Ангелиной Загребиной в главных ролях;

Детективная драма «Обоюдное согласие» (Россия, 18+) режиссера Валерии Гай Германики;

Преступно-добрая комедия «Дядя Леша» с Анной Уколовой и Тимофеем Трибунцевым (Россия, 16+);

Романтическая комедия «Любви не бывает?» с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем в главных ролях (Россия, 18+);

Фантастический военный фильм «Блиндаж» (Россия, 16+).

В мае-июне больше всего времени за просмотром фильмов и сериалов проводит молодежь из Кемерово, Волгограда, Астрахани, Ярославля и Ставрополя. А меньше всего – во Владивостоке, Нижнем Новгороде и Хабаровске.