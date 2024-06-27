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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUМолодежь России чаще всего смотрит драмы, комедии и детективы

Молодежь России чаще всего смотрит драмы, комедии и детективы

editor
By editor
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драмы и детективы

Ко Дню молодежи, который отмечается в России на этой неделе, онлайн-кинотеатр KION проанализировал интересы пользователей в возрасте от 14 до 35 лет и выяснил, какие жанры, фильмы и сериалы они предпочитают и смотрят чаще всего.

Самый популярный жанр среди молодых людей – драма, на него приходится 17% от общего количества просмотра контента. На втором месте по популярности – комедии (15%). Замыкает тройку жанров-лидеров – детектив, на него приходится 14% от общего времени смотрения. Также в топ-10 самых популярных жанров вошли детско-семейный контент, триллеры, азиатское кино, документальные фильмы и сериалы. Замкнул десятку лидеров жанр ужасов и мистики.

Самыми популярными фильмами и сериалами среди аудитории в возрасте от 14 до 35 лет в мае-июне 2024 года на KION стали:

  • Драма «Почему ты?» (Россия, 18+) с Даниилом Воробьевым и Ангелиной Загребиной в главных ролях;
  • Детективная драма «Обоюдное согласие» (Россия, 18+) режиссера Валерии Гай Германики;
  • Преступно-добрая комедия «Дядя Леша» с Анной Уколовой и Тимофеем Трибунцевым (Россия, 16+);
  • Романтическая комедия «Любви не бывает?» с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем в главных ролях (Россия, 18+);
  • Фантастический военный фильм «Блиндаж» (Россия, 16+).

В мае-июне больше всего времени за просмотром фильмов и сериалов проводит молодежь из Кемерово, Волгограда, Астрахани, Ярославля и Ставрополя. А меньше всего – во Владивостоке, Нижнем Новгороде и Хабаровске.

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