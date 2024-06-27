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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЧаще всего читатели хотели бы изменить финал «Муму»

Чаще всего читатели хотели бы изменить финал «Муму»

editor
By editor
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mumu

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование среди пользователей и узнали, финал каких русских классических произведений они хотели бы изменить, часто ли респонденты испытывают разочарование от концовки книг, и какие основные причины развязки, которая им не понравилась. 81% респондентов отметили, что разочаровывались в финалах книг, а основной причиной назвали печальный конец для персонажей, которые этого не заслуживают (60%). Больше всего респонденты хотели бы изменить финал рассказа «Муму» Ивана Тургенева.

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib провели опрос среди пользователей с целью узнать, финалы каких классических произведений респонденты хотели бы изменить. 81% опрошенных когда-либо испытывали негативные чувства по поводу того, как завершилась книга, написанная русскими классиками. Основными причинами недовольства пользователи назвали «печальный конец для персонажей, которые этого не заслужили» (60%), «трагичную развязку книги» (51%), а 46% отметили, что после прочтения некоторых произведений у них остается чувство недосказанности.

Среди книг, у которых пользователи чаще всего хотели бы изменить концовку, с большим отрывом лидирует известный многим ещё со школы рассказ «Муму» Ивана Тургенева (55%). На втором месте оказался роман Льва Толстого «Анна Каренина» (29%). Бронзу завоевало произведение о несчастной любви «Бедная Лиза» Николая Карамзина (19%). На четвертой строчке рейтинга оказалась пьеса Александра Островского «Гроза», за неё проголосовало 18% респондентов. Замыкает пятерку лидеров ещё одно культовое произведение Льва Толстого «Война и мир» (17%).

В топ-10 также вошли: «Тарас Бульба» Николая Гоголя, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Гранатовый браслет» Ивана Куприна, а «Уроки французского» Валентина Распутина и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова разделили десятую строку рейтинга.

«Эти истории затрагивают глубинные чувства, заставляют сопереживать героям. Мы все стремимся к справедливости и счастью, а не получив желаемого, расстраиваемся и словно теряем надежду. Но не стоит забывать о контексте эпохи и исторических декорациях, в условиях которых развиваются классические сюжеты. Так, крепостной Герасим просто не мог ослушаться жестокой барыни, тревожной Анне не с кем было обсудить душевные метания, а Лиза не вынесла позора отвержения. Именно то, как заканчиваются истории героев, делает их незабываемыми для современного читателя и побуждает фантазировать об альтернативных концовках», — комментирует Анна Данилина, редактор художественной литературы ГК «ЛитРес».

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