Востребованные профессии в дизайне: какое направление выбрать?

Согласно исследованию Avito и Price.ru в 2023 году спрос на услуги дизайнеров вырос на 122%. Это одна из самых востребованных профессий на рынке фриланса. Но развитие технологий и изменения в креативных отраслях, постоянно перепрошивают рынок дизайна — одни направления становятся востребованнее, другие — навсегда остаются в прошлом.

В этой статье руководитель направления дизайна Московского городского открытого колледжа, Юлия Левина, расскажет, какие дизайнерские профессии будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы.

Спрос на дизайнеров постоянно растет

Рынок дизайнерских услуг в России активно растет. В первую очередь это связано с развитием визуального дизайна, виртуальной реальности, а также технологий искусственного интеллекта. Сферы торговли и медиа активно переходят в онлайн, и чтобы быть заметными среди миллионов конкурентов, нужно выделяться. Самый эффективный способ сделать это — создать собственный визуальный образ, яркую картинку.

Вторая тенденция, которая заметна в сфере дизайна интерьеров — это спрос на индивидуальный дизайн домов, квартир, офисов. Каждая компания, достигшая федерального масштаба, старается создать для своих сотрудников креативный офис. В дизайне жилых помещений тоже заметно приободрение. Недаром именно сейчас появился так называемый «Русский стиль» — это интересное смешение аутентичных элементов из русского фольклора и современной моды на эстетику минимализма.

Современные технологии, изменения в потребительском поведении и развитие креативных отраслей создают новые возможности для дизайнеров. Рассмотрим подробнее ТОП востребованных профессий в области дизайна.

Графический дизайнер

Графический дизайн остается одним из ключевых направлений в дизайне. Профессия требует творческого мышления и способности воспринимать информацию в визуальной форме. Специалисты используют цвет, форму, шрифты и изображения, чтобы передать конкретные сообщения и создать эстетически приятные визуальные композиции. Сфера графического дизайна постоянно меняется и успешные дизайнеры готовы адаптироваться к последним трендам в дизайне, применять новые технологии и подходы.

Вакансии графического дизайнера открыты практически в каждой отрасли — от разработки до дистрибуции. Задачи включают создание рекламных материалов, баннеров, брошюр, разработку логотипов, фирменного стиля и всего, что связано с визуальным обликом бренда. В издательском поле — дизайн обложек книг, журналов и макетов страниц, а в промышленном дизайне — разработка упаковки товаров и брендов.

Цифровой дизайнер

Цифровой дизайн — специальность нового поколения, которая сочетает в себе основы графического дизайна и информационных технологий. Цифровой дизайнер разрабатывает дизайн для веб-сайтов и мобильных приложений, а также цифровых рекламных продуктов. Отвечает за создание визуальных элементов, включая графику, иллюстрации, иконки и другие компоненты. В работе используются графические редакторы и инструменты для создания привлекательных и эстетически приятных визуальных решений.

Цифровые дизайнеры обладают высоким уровнем владения программами для графического дизайна, 3D-моделирования, анимации и веб-разработки. Чтобы удержаться на этом рынке. необходимы продвинутые навыки работы с Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Sketch, Cinema 4D и другими инструментами.

Цифровых дизайнеров ищут в самых разных компаниях. Рекламные агентства и подразделения, онлайн-бизнес, финансовые компании, а также компании, занимающиеся технологиями и оборудованием.

UX/UI-дизайнер

С развитием цифровых технологий растет важность пользовательского опыта (UX) и пользовательского интерфейса (UI). Дизайнеры в этой области создают удобные и привлекательные интерфейсы для пользователей веб-сайтов, мобильных приложений и других цифровых продуктов.

UX-дизайнер создает кнопки и меню, работает с иллюстрациями и шрифтами. Продумывает расположение элементов и тестирует прототипы на целевой аудитории.

Основная задача — создать понятный интерфейс, который оставит положительное впечатление от работы с программой или приложением. Поэтому специалисту необходимо обладать навыками прототипирования, создания черновой реализации продукта для тестирования его работы в целом. Также важны аналитические навыки — UX и UI дизайнеры изучают привычки пользователей и прогнозируют их поведение.

Чаще всего открытые вакансии связаны с веб-приложениями, приложениями для смартфонов или программным обеспечением для организаций практически в каждой отрасли. Компании, производящие оборудование, также нанимают UX-дизайнеров, которые помогают им создавать идеальные смартфоны, ПК, планшеты, часы или другие продукты с операционной системой.

Motion-дизайнер

Специалисты в этой области создают анимацию для различных целей, включая визуальное оформление веб-сайтов, рекламных роликов, телевизионных титров, видеоигр и других мультимедийных проектов.

Motion-дизайнеры не только овладевают техническими навыками, но также проявляют творческое мышление. Они разрабатывают концепции для анимации. Их навыки широко востребованы в фильмах, анимации, видеоклипах, рекламе и даже в интерактивных проекциях.

Специалист должен быть знаком с основами цвета и композиции, уметь искать и обрабатывать информацию, а также обладать навыками работы в графических редакторах и программах для создания 3D-анимации.

Дизайнеры моушен-графики, как правило, популярны в медиакомпаниях, стартапах, рекламных и креативных агентствах, в цифровой журналистике, сайтах, электронной коммерции и автомобильной промышленности.

Интерьерный дизайнер

Интерьерный дизайнер занимается созданием функциональных и эстетичных внутренних пространств. Большая часть его работы — творчество. Дизайнеры выбирают цветовые палитры, текстиль, мебель и аксессуары, создавая гармоничные и уникальные интерьеры.

Креативность здесь применяется не только к визуальному аспекту, но и к решению функциональных задач. Также интерьерный дизайнер управляет бюджетом и соблюдает сроки выполнения проекта. Умение эффективно работать с ресурсами — важная часть профессиональной деятельности.

Интерьерные дизайнеры востребованы для создания дизайнов домов и квартир, офисов, ресторанов, магазинов и других коммерческих объектов.

Продуктовый дизайнер

Продуктовые дизайнеры работают над созданием дизайна товаров и продуктов. Они участвуют во всех этапах разработки, начиная от концепции, заканчивая выпуском на рынок. Работа включает дизайн упаковки, формы изделий и внутреннего содержания.

Продуктовый дизайн начинается с глубокого понимания потребностей и ожиданий целевой аудитории. На этапе концептуального проектирования дизайнеры создают идеи и визуализации продукта, включая разработку формы, функционала и внешнего вида. Чтобы проверить концепции, продуктовые дизайнеры используют прототипы и 3D-модели — это позволяет выявить возможные проблемы и улучшить дизайн до того, как продукт пойдет в производство. Продуктовый дизайнер должен учитывать технические ограничения, материалы и технологии.

Продуктовые дизайнеры востребованы в различных отраслях, включая разработку дизайна для мобильных устройств, гаджетов, компьютеров и других технологических продуктов; создание дизайна транспортных средств, бытовой техники, электроники, мебели и предметов интерьера.

Как выбрать подходящее направление

Определите свои интересы. Что вас вдохновляет? Какие виды искусства, дизайна и технологий вызывают у вас наибольшее любопытство? Разберитесь в себе и определите, что для вас важно в работе;

Не бойтесь экспериментировать. Попробуйте поработать в нескольких направлениях дизайна, создавайте проекты в различных стилях. Проходите курсы, участвуйте в мастер-классах. Обучение поможет вам расширить навыки и определить, что вам действительно близко;

Используйте опыт коллег. общайтесь со лучшими специалистами в выбранных областях. Постепенно стройте профессиональные связи. Иногда менторство может быть ключом к успешному пониманию индустрии и получению ценных советов.

Примите во внимание свой образ жизни. Подумайте, как ваш выбор повлияет на жизненный баланс. Некоторые направления требуют больше творчества и свободы, в то время как другие, могут подразумевать более структурированный рабочий график.

Продолжайте учиться. Инвестируйте в свое образование и стажировки. Развивайтесь в выбранной области, следите за трендами и участвуйте в профессиональных мероприятиях.

Выбор профессии в дизайне зависит от ваших уникальных навыков, интересов и амбиций. Разнообразие и индивидуальность в мире дизайна высоко ценится. Не стесняйтесь развивать свой уникальный стиль и подход, активно участвуйте в профессиональном сообществе и не упускайте возможности для личного и профессионального роста.

Юлия ЛЕВИНА — дизайнер, руководитель отделения дизайна в Московском городском открытом колледже