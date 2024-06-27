В Госдуме состоялся день Культурных столиц

День культурных столиц состоялся в Государственной думе Федерального собрания РФ 24 июня 2024 года. Событие объединило сразу два мероприятия — установочный семинар для представителей субъектов Российской Федерации, заинтересованных в участии в общенациональном конкурсе среди городов России на звание «Культурная столица 2026 года», и публичные слушания по вопросам реализации программы «Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года».

В мероприятиях, помимо руководства Нижегородской области и Чеченской Республики, представляющих Культурные столицы 2024 года (Нижний Новгород) и 2025 года (Грозный), приняли участие очно и в формате видеоконференцсвязи представители 32 регионов России, готовых или рассматривающих возможность выдвинуться на предстоящие конкурсы «Культурная столица года» города:

Забайкальский край — Чита;

Ивановская область — Иваново;

Иркутская область — Иркутск;

Кабардино-Балкарская Республика — Нальчик;

Калужская область — Калуга;

Кемеровская область — Кузбасс — Кемерово;

Костромская область — Кострома;

Курская область — Курск;

Нижегородская область — Нижний Новгород;

Магаданская область — Магадан;

Московская область — Зарайск;

Омская область — Омск;

Пермский край — Пермь;

Псковская область — Псков;

Республика Дагестан — Махачкала;

Республика Карелия — Петрозаводск;

Республика Коми — Сыктывкар;

Республика Саха (Якутия ) — Якутск;

Ростовская область — Ростов-на-Дону;

Рязанская область — Рязань;

Сахалинская область — Южно-Сахалинск;

Свердловская область — Екатеринбург;

Севастополь;

Смоленская область — Смоленск;

Тамбовская область — Тамбов;

Томская область — Томск;

Тульская область — Тула;

Удмуртская Республика — Ижевск;

Хабаровский край — Комсомольск-на-Амуре;

Ханты-Мансийский Автономный округ — Сургут;

Чеченская Республика — Грозный;

Ярославская область — Ярославль.

Модератором событий выступил депутат Государственной думы ФС РФ, доктор экономических наук, профессор, председатель Оргкомитета общенационального конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков.

Установочный семинар для представителей субъектов Российской Федерации, заинтересованных в участии в общенациональном конкурсе среди городов России на звание «Культурная столица 2026 года», он открыл сообщением о предыстории конкурса:

– В начале 2000-х конкурс «Культурная столица Поволжья» дал заметный импульс развитию регионов ПФО. Программы по схожей методологии проводились также в Нижегородской области, Красноярском крае, Пермском крае и ряде других регионов. С 2023 года «Культурная столица года» выбирается уже на федеральном уровне, всей страной.

В 2024 году в конкурсе на 2026 год могут принять участие города с населением более 200 тыс. чел., при этом в подачу заявки и реализации программы конкурса так или иначе будет вовлечен весь регион.

Особо спикер отметил, что победители уже прошедших конкурсов не смогут повторно претендовать на статус культурной столицы в течение 5 лет, чтобы дать шанс на продвижение и другим городам. Прочие правила создания и оценки заявок от городов с 2023 года не претерпели изменений. Николай Новичков также поблагодарил более десятка федеральных ведомств, поддерживающих инициативу проведения конкурса.

В рамках установочного семинара участникам была представлена информация, необходимая для начала работы над заявками первого этапа конкурса. В теоретической части мероприятия директор центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» РАНХиГС, профессор кафедры ЮНЕСКО, доктор философских наук Ольга Астафьева сообщила о приоритетах современной культурной политики России. Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев поделился опытом подготовки заявки и планирования мероприятий в Нижнем Новгороде – Культурной столице текущего года, а министр культуры Чеченской Республики Марет Байсарова рассказала о том, как город Грозный готовится принять статус «Культурная столица 2025 года».

Представители Дирекции конкурса прокомментировали содержательные особенности подготовки заявочной документации, проинформировали участников семинара о предстоящих событиях и планах конкурсных мероприятий на текущий год. В качестве одного из примеров реализации ярких инициатив в рамках конкурса заместитель директора фонда «Культурная столица» Любовь Врублевская и партнер конкурса – заведующий отделом кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России (НМИЦК им. Чазова) Артур Абишев рассказали о запланированном на июль 2024 года межрегиональном фестивале движения байкеров в Нижнем Новгороде.

Главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов в своем сообщении дал рекомендации участникам конкурса по организации комплексного информационного сопровождения их инициатив, а заместитель директора Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры России Галина Сташевская представила новую систему подачи заявок на Конкурс в электронном виде на государственной платформе «Госуслуги».

В публичных слушаниях по вопросам реализации программы «Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года» в качестве спикеров приняли участие:

Сергей Миронов — руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Федерального Собрания РФ;

Роман Любарский — руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению;

Николай Новичков — депутат Государственной думы ФС РФ, председатель Оргкомитета общенационального конкурса «Культурная столица года»;

Станислав Наумов — депутат Государственной думы ФС РФ;

Сергей Яковлев — министр туризма и промыслов Нижегородской области;

Марет Байсарова — министр культуры Чеченской Республики;

Галина Сташевская — заместитель директора Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры России;

Александр Протасевич — директор Фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук, член оргкомитета конкурса «Культурная столица года».

В приветственном обращении к участникам мероприятия Сергей Миронов отметил значимость культуры как духовной опоры России, а также высоко оценил роль Нижнего Новгорода и Нижегородской области – как в истории страны, так и в ее развитии на современном этапе.

Роман Любарский в своем выступлении подробно рассказал о том, как развивается Нижний Новгород:

– С момента празднования в 2001 году 800-летия статус столичности нам неизменно сопутствует. Качественные изменения в городе, произошедшие за последнее время, позволяют нести этот статус с гордостью: благоустроенность исторических центров, сформированный культурный код, большое количество перезапущенных объектов и пространств (Стрелка, Нижегородский государственный художественный музей и др.). Все эти изменения сделали Нижний Новгород центром притяжения для творческих людей, а словосочетание «Столица закатов» сегодня – уже неотъемлемый бренд города, а также название фестиваля, который проходит летом практически в каждые выходные. Я надеюсь, что конкурс «Культурная столица года» позволит раскрыть свои лучшие стороны не только Нижнему Новгороду, но и всем другим городам России.

Затем презентацию «Культурной столицы 2024 года» представил Сергей Яковлев:

– На сегодняшний день Нижний Новгород – один из крупнейших культурных и туристических центров страны. К нам приезжают на фестивали, выставочные и деловые события, встретить закат на Стрелке, посетить театральную премьеру, посмотреть современное искусство, прогуляться по историческому центру города. Здесь реализуется крупнейший среди нестоличных регионов инфраструктурный проект, регион занимает лидирующие позиции в Национальном инвестиционном рейтинге. В области туризма и креативных индустрий за последние 6 лет регион завоевал более 180 российских и международных наград. Статус «Культурной столицы 2024 года» – первого региона-победителя – мы считаем показателем высокой оценкой комплексной работы, которая ведется в регионе.

Затем спикер подробно рассказал об основных мероприятиях, которые уже проводились и еще будут проводиться в 2024 году.

Марет Байсарова проинформировала присутствующих о том, как город Грозный готовится принять статус «Культурной столицы года» в 2025 году (напомним, что в рамках конкурса 2024 года были определены города-победители сразу на 2 года, – Прим.ред.):

– Победа в конкурсе подчеркнула все самые лучшие аспекты развития нашего города, вместе с тем это большой стимул стремиться к новым показателям. Новый статус положительно скажется на экономике не только города, но и всего региона. Он поможет привлечь туристические потоки, научные исследования исторического наследия, повысит инвестиционную привлекательность территорий.

Особо спикер подчеркнула важность обмена опытом между победителями конкурса, а также культурного сотрудничества городов.

Николай Новичков представил информацию о том, как идет подготовка к конкурсу «Культурная столица 2026 года»:

– Жизнь не стоит на месте, конкурс продолжается. С 1 июля до 26 августа мы будем принимать заявки на 2026 год, и уже сейчас у нас есть 32 потенциальных участника. В первых числах сентября мы узнаем финалистов конкурса. Напомним, что в 2024 году их было 8, и в этом году их, скорее всего, будет не меньше с учетом огромного интереса к проекту по всей России.

Сейчас на портале «Госуслуги» идет народное голосование за «Культурную столицу 2026 года», кто еще не принимал участие – обязательно сделайте свой выбор.

Александр Протасевич в своем выступлении отметил тесную связь культуры городов с развитием туризма в стране:

– Развивая этот проект, мы отмечаем, что культура важна не только сама по себе. Это еще и ресурс для социально-экономического развития территорий, к которому нужно соответствующе относиться – не по остаточному принципу. Поэтому в основе конкурса лежит конкуренция по 12 направлениям, которые формируют максимально широкое представление о городе. Например, среди них есть и урбанистика, и спорт, и, конечно, туризм.

В дальнейшем мы планируем рассчитывать экономический эффект от реализуемых в рамках конкурса программ. Во многом этот эффект зависит от параметров туристического потока. При этом мы говорим и о мультипликативном эффекте для территорий – росте стоимости земли, инвестиционной привлекательности, импульсах для развития малого и среднего бизнеса. Таким образом через культуру, через сотрудничество бизнеса, власти и общества, через межведомственное взаимодействие городов и регионов можно оказать заметное позитивное влияние на укрепление социально-экономического потенциала всей страны.

В заключение спикер отметил, что торжественная церемония, на которой будет объявлена «Культурная столица 2026 года», состоится в середине декабря 2024 года.

Галина Сташевская рассказала о том, как и почему Минцифры России поддерживает конкурс:

– Мы выступаем технологическим партнером конкурса. В этом году впервые народное голосование проходит на «Госуслугах» с использованием обратной связи, оно продлится с 17 апреля до 1 декабря. Проголосовать два раза и использовать какие-либо накрутки на платформе невозможно. В настоящий момент каждый гражданин может отдать свое сердце 1-5 городам из 26, представленных на голосовании. Более 215 тысяч граждан уже отдали свои голоса, и первое место на текущий момент занимает город Владимир, следом идут Владивосток, Псков, Тула и Екатеринбург.

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Минцифры России также разрабатывает платформу для взаимодействия городов и организаторов конкурса, занимается информированием граждан о ходе народного голосования на своих медийных площадках.

Станислав Наумов завершил круглый стол, отметив общемировое значение конкурса:

– Когда мы объявляем о том, что такой-то город становится «Культурной столицей года», это имеет значение не только для жителей страны. Это еще и четкий, внятный сигнал людям по всему миру о том, что российская культура жива, что она является не только национальным достоянием, но и достоянием современной цивилизации. Кроме того, это важнейший символ единства нашей страны при всем ее национальном и культурном многообразии.

Инициатор Конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.