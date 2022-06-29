Музпродюсер Татьяна Велес: Какие творческие профессии сегодня пользуются популярностью

Перед выпускниками встает непростой выбор: они должны определиться с дальнейшим направлением в жизни. Одним импонируют технические профессии, а другим − специальности, требующие творческого подхода. Сегодня речь пойдет о второй группе.
Особенности творческих профессий
Специальности, требующие нестандартного подхода, импонируют студентам с креативным мышлением. Как правило, люди такого склада не отличаются большим успехом в точных науках и числах. Монотонная и «офисная» работа дается им очень непросто. Зато творческие натуры могут удивлять и восхищать необычными решениями и завидным полетом фантазии.
Ключевые особенности творческой специальности:
- гибкое мышление − определенные профессии не предполагают точных правил, требуя умения подстраиваться под различные обстоятельства, ориентироваться в новом пространстве;
- креативность − этот термин очень схож с предыдущим и подразумевает нестандартность мышления;
- правильное восприятие критики − творческие профессии предполагают умение видеть свою работу со стороны, следить за настроением публики.
Самые востребованные и популярные творческие профессии на сегодняшний день:
Дизайнер
Дизайнерское дело не ограничивается созданием привлекательного и комфортного интерьера, как думают многие. Эта специальность включает в себя множество направлений:
- ландшафтный дизайн;
- web-дизайн;
- графический дизайн;
- дизайн одежды и ткани.
Здесь приветствуются новые, яркие и необычные решения.
Журналистика
Работа журналистом предполагает большую свободу деятельности: подбор и поиск интересного материала, авторский стиль подачи, умение контактировать с различными людьми. Освоить ее смогут далеко не все.
В журналистике можно выделить много направлений:
- интернет-журналистика;
- тележурналистика;
- радиожурналистика.
Как правило, эта работа подходит очень активным и легким на подъем личностям, которые не боятся оказаться где-то далеко от дома в поисках горячего материала. Однако и здесь найдутся более спокойные исключения: обозреватели, авторы колонок.
Музыка
В большинстве случаев музыкальные профессии выбирают студенты, которые уже до поступления были задействованы в этой сфере.
Здесь также существует множество направлений:
- вокал;
- звукорежиссура;
- сочинение и обработка музыки;
- музыкальная педагогика.
Архитектура
Эта профессия требует не только творческого подхода, но и умения придерживаться четкого плана, ориентироваться в пространстве, работать с чертежами в самых различных форматах.
Основными направлениями в архитектуре являются:
- общая архитектура;
- градостроительство;
- реконструкция.
Профессия подойдет студентам, умеющим работать со схемами и видеть будущий проект.
Визаж
Особенно популярна профессия у представительниц слабого пола. Изучение этой специальности предполагает знание физических особенностей личности, техник макияжа, подбор косметических средств.
Визаж − настоящее искусство, которое требует импровизации и работы с конкретным типом внешности. Как правило, в ВУЗе предлагают специальность «визажист-стилист».
Режиссура
Одна из самых интересных профессий, которая требует умения работать в разных художественных стилях и с различными актерами. Постановщиком может стать только творческая личность, поскольку здесь нужно особенное видение.
В этой специальности выделяют режиссеров театра и монтажа. Однако все эти направления являются смежными и схожими во многих моментах.
Фотография
Фотографы могут увидеть красоту в самых незначительных снимках, раскрыть зрителям удивительные моменты и создать потрясающие снимки.
Кроме того, они должны обрабатывать свои работы и уметь применять различные эффекты. Выделяют свадебных, семейных фотографов, а также профессионалов фэшн-съемок и натуралистов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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