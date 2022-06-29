Музпродюсер Татьяна Велес: Какие творческие профессии сегодня пользуются популярностью

Перед выпускниками встает непростой выбор: они должны определиться с дальнейшим направлением в жизни. Одним импонируют технические профессии, а другим − специальности, требующие творческого подхода. Сегодня речь пойдет о второй группе.

Особенности творческих профессий

Специальности, требующие нестандартного подхода, импонируют студентам с креативным мышлением. Как правило, люди такого склада не отличаются большим успехом в точных науках и числах. Монотонная и «офисная» работа дается им очень непросто. Зато творческие натуры могут удивлять и восхищать необычными решениями и завидным полетом фантазии.

Ключевые особенности творческой специальности:

гибкое мышление − определенные профессии не предполагают точных правил, требуя умения подстраиваться под различные обстоятельства, ориентироваться в новом пространстве;

креативность − этот термин очень схож с предыдущим и подразумевает нестандартность мышления;

правильное восприятие критики − творческие профессии предполагают умение видеть свою работу со стороны, следить за настроением публики.

Самые востребованные и популярные творческие профессии на сегодняшний день:

Дизайнер

Дизайнерское дело не ограничивается созданием привлекательного и комфортного интерьера, как думают многие. Эта специальность включает в себя множество направлений:

ландшафтный дизайн;

web-дизайн;

графический дизайн;

дизайн одежды и ткани.

Здесь приветствуются новые, яркие и необычные решения.

Журналистика

Работа журналистом предполагает большую свободу деятельности: подбор и поиск интересного материала, авторский стиль подачи, умение контактировать с различными людьми. Освоить ее смогут далеко не все.

В журналистике можно выделить много направлений:

интернет-журналистика;

тележурналистика;

радиожурналистика.

Как правило, эта работа подходит очень активным и легким на подъем личностям, которые не боятся оказаться где-то далеко от дома в поисках горячего материала. Однако и здесь найдутся более спокойные исключения: обозреватели, авторы колонок.

Музыка

В большинстве случаев музыкальные профессии выбирают студенты, которые уже до поступления были задействованы в этой сфере.

Здесь также существует множество направлений:

вокал;

звукорежиссура;

сочинение и обработка музыки;

музыкальная педагогика.

Архитектура

Эта профессия требует не только творческого подхода, но и умения придерживаться четкого плана, ориентироваться в пространстве, работать с чертежами в самых различных форматах.

Основными направлениями в архитектуре являются:

общая архитектура;

градостроительство;

реконструкция.

Профессия подойдет студентам, умеющим работать со схемами и видеть будущий проект.

Визаж

Особенно популярна профессия у представительниц слабого пола. Изучение этой специальности предполагает знание физических особенностей личности, техник макияжа, подбор косметических средств.

Визаж − настоящее искусство, которое требует импровизации и работы с конкретным типом внешности. Как правило, в ВУЗе предлагают специальность «визажист-стилист».

Режиссура

Одна из самых интересных профессий, которая требует умения работать в разных художественных стилях и с различными актерами. Постановщиком может стать только творческая личность, поскольку здесь нужно особенное видение.

В этой специальности выделяют режиссеров театра и монтажа. Однако все эти направления являются смежными и схожими во многих моментах.

Фотография

Фотографы могут увидеть красоту в самых незначительных снимках, раскрыть зрителям удивительные моменты и создать потрясающие снимки.

Кроме того, они должны обрабатывать свои работы и уметь применять различные эффекты. Выделяют свадебных, семейных фотографов, а также профессионалов фэшн-съемок и натуралистов.

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