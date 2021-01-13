В новогодние праздники Владимиро-Суздальский музей-заповедник пользовался популярностью у туристов

В новогодние праздники музей пользовался особой популярностью у туристов. В праздничные дни Владимиро-Суздальский музей-заповедник принял более 75 тысяч посетителей. Пик туристической активности пришёлся на 5 января 2021 года, когда общее число приобретённых билетов превысило 11 тысяч.

Традиционно особенно популярными в дни новогодних каникул были музеи и экспозиции Суздаля. В музейном комплексе «Суздальский кремль» побывали почти 20 тысяч человек. Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества приняли по 10 тысяч посетителей.

Во Владимире среди объектов музея-заповедника наибольшим спросом у посетителей пользовался Успенский кафедральный собор. Фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного увидели около 9 тысяч гостей. Второй по популярности у туристов стала экспозиция «Старый Владимир», которая приняла около 4 тысяч посетителей. Интерьер Дмитриевского собора осмотрели 3 800 человек, а билеты в Золотые ворота приобрели чуть более 3 тысяч.

Коллекция стекла и хрусталя, представленная в Музее имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном, привлекла внимание более 2 тысяч туристов. А в Муромцеве за новогодние праздники побывали 820 гостей, купивших билеты в кассах музея.

Стоит заметить, что в наступившем году основную долю гостей составили индивидуальные туристы. Посещение объектов показа музея-заповедника осуществлялось строго в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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