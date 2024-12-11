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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Монументальное полотно Александра Герасимова представят в новом конгрессно-выставочном центре ВДНХ ЭКСПО

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выступление сталина
Авторский коллектив под руководством Александра Герасимова. «Выступление И.В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели»

Монументальное полотно «Выступление И.В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели», созданное в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова, будет представлено в новом конгрессно-выставочном центре ВДНХ ЭКСПО.

В сентябре 2014 года в павильоне № 1 «Центральный» на цокольном этаже обнаружили масштабное произведение искусства, ранее считавшееся утраченным. Это картина «Выступление И. В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели» на холсте 6,75 на 11 метров. Полотно было создано в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова.

Помимо Александра Герасимова, народного художника СССР, лауреата четырех Сталинских премий, над полотном трудились Г. Горелов, Н. Денисовский, Н. Дрючин, Р. Зенькова, А. Папикян. На картине изображены делегаты II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда 11‒17 февраля 1935 года. Именно на этом съезде крестьяне и рабочие просили ЦК ВКП(б) и СНК СССР организовать в Москве Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.

Картина, входящая в десятку крупнейших в мире, была обнаружена в 2014 году на цокольном этаже павильона, намотанная на вал. Она находилась в аварийном состоянии и для ее восстановления Государственный научно-исследовательский институт реставрации разработал уникальную методику. В настоящее время проведен первый этап реставрации ― консервация. Специалисты удалили загрязнения с поверхности картины и укрепили красочный слой при помощи специального клея, который связывает краску с грунтом, холстом и предотвращает ее осыпание. После завершения реставрационных работ полотно Герасимова будет представлено в соединительной пешеходной галерее нового конгрессно-выставочного центра ВДНХ ЭКСПО.

Строительство нового конгрессно-выставочного центра ВДНХ ЭКСПО (КВЦ) началось 1 августа 2024 года. В единую зону ЭКСПО войдут реконструированный павильон № 75, объект культурного наследия — павильон № 70 «Москва» (так называемый «Монреальский») после реставрации, а также новый выставочный павильон № 69. Общая площадь КВЦ составит 138 тыс. квадратных метров. Конгрессно-выставочный центр ВДНХ ЭКСПО станет главной профильной площадкой столицы для проведения форумов и конгрессов, крупнейшей в России платформой для организации выставок, конференций, концертов и иных форматов мероприятий. Здесь будут проводиться более 200 масштабных мероприятий в год.

21 ноября на Главной выставке страны в павильоне № 1 «Центральный» открылась экспозиция Третьяковской галереи. «#ТретьяковкаНаВДНХ» стала первой художественной выставкой в этом павильоне после масштабной реставрации в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Выставка продлится до сентября 2025 года.

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