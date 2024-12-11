Монументальное полотно Александра Герасимова представят в новом конгрессно-выставочном центре ВДНХ ЭКСПО

Монументальное полотно «Выступление И.В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели», созданное в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова, будет представлено в новом конгрессно-выставочном центре ВДНХ ЭКСПО.

В сентябре 2014 года в павильоне № 1 «Центральный» на цокольном этаже обнаружили масштабное произведение искусства, ранее считавшееся утраченным. Это картина «Выступление И. В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели» на холсте 6,75 на 11 метров. Полотно было создано в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова.

Помимо Александра Герасимова, народного художника СССР, лауреата четырех Сталинских премий, над полотном трудились Г. Горелов, Н. Денисовский, Н. Дрючин, Р. Зенькова, А. Папикян. На картине изображены делегаты II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда 11‒17 февраля 1935 года. Именно на этом съезде крестьяне и рабочие просили ЦК ВКП(б) и СНК СССР организовать в Москве Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.

Картина, входящая в десятку крупнейших в мире, была обнаружена в 2014 году на цокольном этаже павильона, намотанная на вал. Она находилась в аварийном состоянии и для ее восстановления Государственный научно-исследовательский институт реставрации разработал уникальную методику. В настоящее время проведен первый этап реставрации ― консервация. Специалисты удалили загрязнения с поверхности картины и укрепили красочный слой при помощи специального клея, который связывает краску с грунтом, холстом и предотвращает ее осыпание. После завершения реставрационных работ полотно Герасимова будет представлено в соединительной пешеходной галерее нового конгрессно-выставочного центра ВДНХ ЭКСПО.

Строительство нового конгрессно-выставочного центра ВДНХ ЭКСПО (КВЦ) началось 1 августа 2024 года. В единую зону ЭКСПО войдут реконструированный павильон № 75, объект культурного наследия — павильон № 70 «Москва» (так называемый «Монреальский») после реставрации, а также новый выставочный павильон № 69. Общая площадь КВЦ составит 138 тыс. квадратных метров. Конгрессно-выставочный центр ВДНХ ЭКСПО станет главной профильной площадкой столицы для проведения форумов и конгрессов, крупнейшей в России платформой для организации выставок, конференций, концертов и иных форматов мероприятий. Здесь будут проводиться более 200 масштабных мероприятий в год.

21 ноября на Главной выставке страны в павильоне № 1 «Центральный» открылась экспозиция Третьяковской галереи. «#ТретьяковкаНаВДНХ» стала первой художественной выставкой в этом павильоне после масштабной реставрации в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Выставка продлится до сентября 2025 года.