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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваНа выставке BIG IN RUSSIA представили работы художников галереи OVCHARENKO

На выставке BIG IN RUSSIA представили работы художников галереи OVCHARENKO

editor
By editor
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Мария-Серебрякова-Видимость-или-Горизонт-событий-2016

Для монументальных произведений искусства во всем мире строят дворцы и предоставляют отдельные залы. На выставке BIG IN RUSSIA представлены работы художников галереи OVCHARENKO: Михаила Доляновского, Алексея Каллимы, Егора Кошелева, Влада Кулькова, Павла Пепперштейна, Инала Савченкова, Коли Садовника, Марии Серебряковой, Леонида Цхэ. Они созданы художниками по собственному желанию, без заказа.

Самая большая картина в мире — «Рай», написанная венецианским художником Тинторетто и учениками. Ее размеры 22 на 9 метров, а общая площадь работы 198 квадратных метра. Мастера прошлого восхищали зрителей, такая же задача и у наших российских авторов. Самый большой размер (3х9 метра) на выставке у картины Марии Серебряковой из серии «Видимость или Горизонт событий» 2016 года.

Триптих Леонида Цхэ чуть меньше. «Мне интересно собрать большую работу без долгой предварительной подготовки и обдумывания прямо на месте. Я нарисовал фигуры в образах скульптур на картине, попутно сшивая сюжет и композицию. Работа формата 3 х 6 метров как бы “предназначена” для экспонирования в одном из Петербургских дворцов», – говорит Цхэ о работе.

«Шерсть» Алексея Каллимы размером балансирует на грани абстракции и узнаваемого природного мотива. Четырехметровый холст Павла Пепперштейна экспонировался на персональной выставке «Охотники за мраморными головами (археология будущего)» в Петербургской академии художеств, три мраморные головы с картины все еще ищут своего коллекционера. Инал Савченков любит создавать произведения больших форматов, на выставке можно увидеть его знаменитый «Контрджаз» 2000 года. Молодой воспитанник Школы Родченко Коля Садовник использует для своей живописи найденную баннерную ткань с рекламных щитов, а Михаила Доляновский, Егор Кошелев и Влад Кульков используют более традиционные холсты для своих картин.

Название выставки BIG IN RUSSIA отсылает нас к суперхиту группы Alphaville Big in Japan, записанному в 1984 году и знаменитому выражению, подчеркивающему значимость того места, в котором ты стал популярным, БОЛЬШИМ ХУДОЖНИКОМ. Наши авторы могут быть незаметными на иностранных площадках, но для нас они настоящие звезды.

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