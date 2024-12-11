В Москве состоялась премьера фильма «Одна дома. Великолепная пятерка»

В кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — новогодней комедии для всей семьи с Виталией Корниенко, Михаилом Полицеймако, Анастасией Паниной и Аликой Смеховой в главных ролях.

Фильм на премьере представила съемочная группа: продюсеры Михаил Погосов и Константин Ёлкин, актриса Анастасия Панина, актеры Михаил Полицеймако, Илья Малаков, Михаил Студеновский, а также юные актеры фильма Роман Борзовский, Борис Дейков, Мария Верхова; и директор по прокату Russian World Vision Дарья Рязанцева.

Также премьеру посетили звездные гости: Ангелина Стречина, Диана Анкудинова, Евгения Ахременко, Михаил Богдасаров, Анна Ещенко, Алина Буре, Ольга Казаченко с сыном, Алла Лагутина, Алена Чехова, Александра Попова, Марта Носова, Вероника Журавлева, Дарья Калашникова, Вера Островская, Даниил Эйдлин, Анна Рыцарева, Оксана Михеева, Мария Кононова, Ирина Писарева, Дарья Харченко, Меседа Багаутдинова, Алиса Буслова, Миша Гурай, Илья Гуров, а также участники и призеры программы «Голос. Дети» Алиса Голомысова, Вероника Сыромля, Олеся Казаченко и другие.

По словам режиссера фильма Руслана Паушу, портрет идеального зрителя — это семейная фотография. Так и произошло. Гости приходили с детьми, племянниками, внуками и достигли цели, которую ставили перед собой создатели фильма: собрать всех родных и сходить в кино.

Анастасия Панина, исполнительница роли мамы главной героини, вспоминает историю о том, как родители в детстве создавали для нее новогоднее чудо:

«Мы жили на 1-м этаже и каждый Новый год раздавался стук в окно. Свет выключался на долю секунды, но за это время под елкой успевали появляться подарки. Как они это делали, я не знаю. Поэтому я за веру в чудо!»

Многие юные зрители вдохновились просмотром фильма и захотели его пересмотреть. Исполнитель роли экспрессивного режиссера Михаил Полицеймако — сын легендарных актеров Семена Фарады и Марии Полицеймако. Поэтому в детстве он, зачастую, пересматривал фильмы только с их участием: «В детстве я обожал фильм «Чародеи», где мой папа ходил и искал выход. И все-таки нашел».

Певица Диана Анкудинова поделилась случаем из детства своей мамы, когда ту случайно оставили одну дома:

«Только за бабушкой и дедушкой закрылась дверь, моя мама решила сшить себе платье. Из штор. Платье кстати получилось!»

Актер и режиссер Михаил Богдасаров рассказал зажигательную историю о своих детских увлечениях:

«Надо сказать, я постоянно оставался дома один, так как папа работал учителем, а мама врачом, я был предоставлен сам себе. В общем, мне было очень интересно, как горят спички. У нас была такая большая коробка, я вытащил из неё одну штуку, поджег, и поднес к остальным. Слава богу, в ту же секунду домой вернулся папа».

«Одна дома. Великолепная пятерка» — это история о дружбе и поиске своих людей в жизни. О том, как важно слышать друг друга, и не терять в себе человека. Фильм «Одна дома. Великолепная пятерка» обладает магическим даром сплочения. Сочетание вестерна, приключений и комедии делает его идеальным для семейного просмотра!

По сюжету, Стефания — яркая одаренная девочка, но очень одинокая. Ее мама — доктор, и работа у нее занимает все больше времени. Актерский агент героини честно признается, что дружбы между ними быть не может. Единственная отрада Стефании — дружелюбный пони Геннадий. Однако однажды выясняется, что в нем заинтересована не только юная актриса. Тогда со съемочной площадки исчезают два актёры и один пони. Стефания вынуждена найти соратников, чтобы спасти друга.

По словам режиссера, во время съемок его вдохновлял советский фильм «Человек с бульвара Капуцинов» с Андреем Мироновым и Михаилом Боярским в главных ролях. Эта картина наглядно иллюстрирует степень влияния искусства на человека: ему под силу возвысить и растлить, окрылить и разочаровать. Ту же идею вкладывали в фильм «Одна дома. Великолепная пятерка» его создатели.