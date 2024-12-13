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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Морошка» тянет петь и танцевать

editor
By editor
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наталия-иванова-морошка

Осторожно! Задорная стилизация фолка резко повышает настроение и активность. Певица, которую многие называют «Наташа from Russia» по ее одноименному треку, презентует еще одну песню о русском характере. Новинка любого расшевелит в прямом и переносном смысле слова.

Когда откликается и тело, и душа

Перезвон балалайки сразу берет за живое. А дальше захватывает микс традиционных мотивов и современного звучания. Речитативы и зажигательная мелодия, простые слова с народными интонациями и тонкие нотки юмора вызывают желание сделать погромче и поставить на повтор.

О русских женщинах с любовью и улыбкой

Как во многих композициях, в «Морошке» Наталии Ивановой удается сочетать теплоту и юмор. Она поет о наших «ягодках», ярких, нежных, смелых, стойких к морозам и проблемам.

«Нашей где не пропадать,
Все не ползать, а летать…
…Русским холод нипочем,
Бьется сердце горячо!»

Такая она, женщина России: прекрасна в любое время года, уверена в себе, способна каждому вскружить голову, но любит самозабвенно своего единственного.

То, что есть в каждом из нас

Создавая композицию, Наталия решила обойтись без сложной аранжировки, оставив акцент на народных инструментах. «Балалайка и фольклорный мотив сразу зашли, — делится она. —Чувствуется именно то, что прописано в нашем генетическом коде: исконная сила, вера в лучшее, готовность радоваться».

Творчество, разностороннее как жизнь

Наталия давно полюбилась слушателям как многогранная певица и личность. Жена офицера запаса, мама шестерых детей, обворожительная женщина, колоритный автор-исполнитель, она умеет создавать атмосферу и задавать настрой.

Трек «Наташа from Russia», ставший ее визитной карточкой, рассказывает с улыбкой о глубине русской души и привязанности к Родине. «Морошка» — еще один шаг к истокам и образам, знакомым каждому. Эта песня создана, чтобы заражать теплотой и весельем, так что готовимся подпевать и пританцовывать всей страной!

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