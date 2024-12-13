«Морошка» тянет петь и танцевать

Осторожно! Задорная стилизация фолка резко повышает настроение и активность. Певица, которую многие называют «Наташа from Russia» по ее одноименному треку, презентует еще одну песню о русском характере. Новинка любого расшевелит в прямом и переносном смысле слова.

Когда откликается и тело, и душа

Перезвон балалайки сразу берет за живое. А дальше захватывает микс традиционных мотивов и современного звучания. Речитативы и зажигательная мелодия, простые слова с народными интонациями и тонкие нотки юмора вызывают желание сделать погромче и поставить на повтор.

О русских женщинах с любовью и улыбкой

Как во многих композициях, в «Морошке» Наталии Ивановой удается сочетать теплоту и юмор. Она поет о наших «ягодках», ярких, нежных, смелых, стойких к морозам и проблемам.

«Нашей где не пропадать,

Все не ползать, а летать…

…Русским холод нипочем,

Бьется сердце горячо!»

Такая она, женщина России: прекрасна в любое время года, уверена в себе, способна каждому вскружить голову, но любит самозабвенно своего единственного.

То, что есть в каждом из нас

Создавая композицию, Наталия решила обойтись без сложной аранжировки, оставив акцент на народных инструментах. «Балалайка и фольклорный мотив сразу зашли, — делится она. —Чувствуется именно то, что прописано в нашем генетическом коде: исконная сила, вера в лучшее, готовность радоваться».

Творчество, разностороннее как жизнь

Наталия давно полюбилась слушателям как многогранная певица и личность. Жена офицера запаса, мама шестерых детей, обворожительная женщина, колоритный автор-исполнитель, она умеет создавать атмосферу и задавать настрой.

Трек «Наташа from Russia», ставший ее визитной карточкой, рассказывает с улыбкой о глубине русской души и привязанности к Родине. «Морошка» — еще один шаг к истокам и образам, знакомым каждому. Эта песня создана, чтобы заражать теплотой и весельем, так что готовимся подпевать и пританцовывать всей страной!