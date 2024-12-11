Одобрено Кипеловым: Сергей Арутюнов представил единственный официальный ремейк песни «Я Свободен»

6 декабря состоялся релиз первого официального ремейка легендарной песни «Я Свободен». Трек выпустил действующий солист группы «Парк Горького» Сергей Арутюнов. Получившийся модный ремейк — смелый эксперимент, который, несмотря на кардинальное отличие от оригинала, сохраняет дух песни.

Валерий Кипелов вообще никогда не давал добро на создание ремейка своей «визитной карточки». Одна из самых узнаваемых песен русского рока, она по-прежнему исполнялась и копировалась, но неофициально, без одобрения автора. Наконец, в этом году Кипелов поверил в Сергея Арутюнова, который впервые заявил о себе в финале шоу «Голос», а два года назад стал солистом группы «Парк Горького». Ритм новинки стал более динамичным и менее лиричным, но мощный припев по-прежнему вызывает мурашки. Сочетание акустической гитары и модного бита рождает актуальное звучание.

Ремейк «Я свободен» стал не просто данью уважения к оригиналу, но и новой главой в истории суперхита. Сергей АРУТЮНОВ своим узнаваемым голосом привнёс в композицию свежесть, которая делает её актуальной для современного слушателя. Для поклонников классической версии этот ремейк может стать необычным открытием, позволяющим впервые услышать любимый трек в новом непривычном стиле. Арутюнов, известный своим экспериментаторским подходом, ещё раз доказал свою способность к современному пересмотру любого легендарного музыкального материала.