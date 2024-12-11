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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Одобрено Кипеловым: Сергей Арутюнов представил единственный официальный ремейк песни «Я Свободен»

editor
By editor
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Я - Свободен - Арутюнов - Кипелов

6 декабря состоялся релиз первого официального ремейка легендарной песни «Я Свободен». Трек выпустил действующий солист группы «Парк Горького» Сергей Арутюнов. Получившийся модный ремейк — смелый эксперимент, который, несмотря на кардинальное отличие от оригинала, сохраняет дух песни.

Валерий Кипелов вообще никогда не давал добро на создание ремейка своей «визитной карточки». Одна из самых узнаваемых песен русского рока, она по-прежнему исполнялась и копировалась, но неофициально, без одобрения автора. Наконец, в этом году Кипелов поверил в Сергея Арутюнова, который впервые заявил о себе в финале шоу «Голос», а два года назад стал солистом группы «Парк Горького». Ритм новинки стал более динамичным и менее лиричным, но мощный припев по-прежнему вызывает мурашки. Сочетание акустической гитары и модного бита рождает актуальное звучание.

Ремейк «Я свободен» стал не просто данью уважения к оригиналу, но и новой главой в истории суперхита. Сергей АРУТЮНОВ своим узнаваемым голосом привнёс в композицию свежесть, которая делает её актуальной для современного слушателя. Для поклонников классической версии этот ремейк может стать необычным открытием, позволяющим впервые услышать любимый трек в новом непривычном стиле. Арутюнов, известный своим экспериментаторским подходом, ещё раз доказал свою способность к современному пересмотру любого легендарного музыкального материала.

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