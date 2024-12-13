Seville выпустила саундтрек к сериалу «Дайте шоу» и клип

Певица Seville, участница одной из главных русскоязычных поп-групп — Artik & Asti, выпустила саундтрек к сериалу-скандалу «Дайте шоу», который доступен в онлайн-кинотеатрах Иви и KION. Премьера сингла под названием «Гори, гори» состоялась 6 декабря, а 12 декабря вышел клип, собранный из самых эмоциональных сцен сериала.

«Гори, гори» — эмоциональная и меланхоличная песня с мягким, мелодичным поп-звучанием. Инструментал трека построен вокруг фортепианной мелодии и получает развитие ближе к концу с соло электрогитары и протяжным сэмплом скрипки в аутро. Текст песни передает историю сложных отношений, в которых герои балансируют между обидами, истериками и сомнениями в попытке сохранить близость вопреки всем испытаниям: «гори, гори, моя звезда – я все еще с тобой – гори, гори – пусть вопреки, но ты еще живой».

Сериал «Дайте шоу» – драма про изнанку российских ток-шоу и судьбы людей, которые так или иначе связаны с миром шоу-бизнеса. Производством занималась кинокомпания INEY Productions. Главные роли в проекте исполнили Милош Бикович и Анастасия Красовская, а также Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Олег Савостюк и другие.

«Хочу начать с того, что абсолютно все мечты сбываются и всегда с чего-то начинаются! Счастлива, что этот год подарил мне именно это чувство первого шага! Интересный опыт — стать частью нашумевшего сериала этого года «Дайте шоу». Супер-профессиональная команда, невероятные актеры, настроение и атмосфера на площадке — лучшие ингредиенты моего первого актерского опыта в кинематографе. Я сыграла себя в одном из эпизодов и по счастливому случаю оставила свой музыкальный след. Песня «Гори, гори» — символ вечной любви и несломленной воли, песня о человеческих пороках и вере во все светлое. Любовь всегда побеждает, любовь дарит чувствам вечность и сияет яркой звездой», – рассказывает Seville.

В погоне за сенсациями команда ток-шоу «Правда» не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому любые горячие темы — на вес золота.

Внезапно тема нового выпуска буквально сама приходит в студию: начинающая певица Вера обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева в изнасиловании и готова публично рассказать правду. Вот только ни продюсерам, ни зрителям она не нужна.

Шоу начинается. И никто не знает, чем оно закончится.