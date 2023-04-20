Moscow Business School: более 93% обучающихся отдают предпочтение краткосрочным курсам

В Moscow Business School отмечают, что нестабильная экономическая обстановка сказалась и на образовательных услугах. Обучающиеся теряют концентрацию и все больше ориентируются на нетрадиционные форматы обучения со сжатыми сроками освоения новых навыков.

Учебный центр Moscow Business School провел исследование, из результатов которого следует, что в 2022 году спрос на профессиональную переподготовку для руководителей вырос почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом. Очередной непростой период для бизнеса стал во многом драйвером для роста запросов на освоение топ-менеджментом таких навыков, как управление командами в кризисных ситуациях, умение быстро принимать решения и эффективно вести переговоры.

Несмотря на изменения форматов обучения, классические программы Mini-MBA и MBA остаются востребованными. Сегодня они ориентированы на уже состоявшихся руководителей с опытом управления, поэтому в таких программах основное внимание уделяется более инструментальным вещам, которые рассчитаны на выработку системного подхода к стратегическому управлению современного бизнеса. Как правило, руководители уже обладают ключевыми компетенциями, поэтому стремятся развивать и совершенствовать уже приобретенные навыки, а на первый план выходит reskilling (переподготовка).

При этом, согласно аналитике компании, популярность у потребителей набирают нетрадиционные форматы обучения, среди которых наиболее эффективны индивидуальный и групповой коучинг; командные и стратегические сессии, геймификация (игры и квесты). “Такие «неклассические» форматы становятся востребованными у команд и руководителей, как инструмент для решения самых различных задач – от стрессоустойчивости до поиска новых ниш. Они показывают бóльшую эффективность за счет вовлеченности участников и использования креативных методик, позволяющих находить нестандартные решения”, – поясняет первый проектор Moscow Business School Марина Чижикова.

Еще одна выявленная тенденция в рамках исследования – снижение концентрации у обучающихся. Из-за выработанной привычки к «быстрому контенту» прослушивание долгих лекций становится для них неэффективным способом получения знаний. Главные ожидания заказчиков теперь – это разнообразие и скорость. “Более 93% обучающихся отдают предпочтение именно краткосрочным курсам. Руководители среднего и высшего звена с целью эффективного использования личного и рабочего времени стремятся получить актуальную информацию в максимально сжатые сроки”, – отмечает ректор Moscow Business School Александра Самойловских.

В условиях постоянных изменений и многочисленного инфопотока, руководители больше времени уделяют развитию soft skills. Управленческие навыки, критическое мышление в бизнесе, ситуационное лидерство, управление вниманием, противостояние манипуляциям в переговорах, практика выступлений и самопрезентация, управление конфликтами в организации и работа с барьерами – необходимые навыки для лидера нового времени.

Интерес к обучению у руководителей не теряется, а наоборот растет, поэтому в конкурентном рынке победу одержат те компании и учебные центры, которые смогут предложить управленцам системный и интегрированный подход, сочетающий академические и практические знания. В этом эксперты Moscow Business School видят перспективы и результат.

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