Moscow Collegium Musicum Orchestra приглашает на концерт «Классика переходного возраста»

5 июня 2022 года оркестр Collegium Musicum представит новую программу – «Классика переходного возраста», в красивом особняке в центре Москвы – Центральном доме шахматиста.

На концерте прозвучит музыка, написанная на грани между детским и взрослым миром. Вы услышите произведения, написанные известными композиторами в юношеском возрасте, когда они впервые влюблялись или мечтали бросить школу. В исполнении лауреата международных конкурсов и солистки Московского театра «Новая опера» Анны Синицыной прозвучат арии героев-подростков. Центральным произведением программы станет сказка, написанная для детей, но волею судеб ставшая важной для всего взрослого мира. Концерт предназначен и для взрослых слушателей, и для детей, и для тех, кто сейчас на пути между детством и взрослением.

Концерт состоится дважды – в 17.00 и в 19.30.

Подробная информация и билеты доступны по ссылке.

Где? Москва, Гоголевский бульвар, д. 14 (метро «Кропоткинская»).

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