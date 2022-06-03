В музее-заповеднике А.С. Пушкина пройдут театральный фестиваль и праздник, посвященные дню рождения великого русского поэта

4 июня в усадьбе Вязёмы историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина пройдет Пушкинский театральный фестиваль.

На главной сцене Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева представит четыре новеллы великого русского поэта. Также гостей здесь ждут выступления студентов ГИТИСа, бальные танцы XIX века, романсы пушкинской поры в исполнении артистов Московской областной филармонии, моноспектакль народного артиста России, художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова.

В парке усадьбы посетителям предложат прогулки в исторических бальных костюмах пушкинского времени от проекта «Бал в русской усадьбе», вернисаж работ участников Международного детского конкурса «Пушкин глазами детей», арт-объекты по произведениям Пушкина, квесты.

В зоне творчества гостей пригласят в фотозону с предметами дворянской моды пушкинского времени, на мастер-класс по росписи деревянных игрушек.

Также предусмотрены обзорные экскурсии по усадьбе Вязёмы с посещением музея Бориса Годунова, дворца, выставки в цокольном зале дворца.

В течение всего дня перед входом в усадьбу и в усадебном парке будет осуществляться торговля сладостями, прохладительными напитками, сувенирами, книгами. Предусмотрена работа аттракционов. Еще гостей будут ждать конкурсы и выставка

детского рисунка.

А на следующий день, 5 июня, в парке усадьбы Захарово историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина пройдет традиционный Пушкинский праздник.

Его учредителем и организатором выступает администрация Одинцовского городского округа. Открытие праздника в 12.00.

На Малой поляне и Поляне сказок гостей ждут литературный парк под открытым небом, концертные и театрализованные программы, игры и забавы пушкинской поры, летний кинотеатр, творческие мастерские, арт-пространство, гастрономическая улица, фотозона и арт-базар.

Вход свободный.

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