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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUМосгорнаследие презентовало спецвыпуск журнала «Московское наследие»

Мосгорнаследие презентовало спецвыпуск журнала «Московское наследие»

editor
By editor
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мосгорнаследие

Департамент культурного наследия Москвы презентовал специальный выпуск журнала «Московское наследие». Все в нем, – от идеи до обложки, фотографий, иллюстраций и самих статей, – было сделано силами студентов московских вузов, прошедших бесплатный обучающий курс «Арх-летучка» от Мосгорнаследия.

В его команде собрались будущие журналисты, архитекторы, историки, дизайнеры. Конкурс составил более трех человек на место. Ребята научились интересно и доступно рассказывать об историко-культурном наследии столицы, познакомились с основами журнальной верстки и особенностями фотосъемки исторических зданий.

«В этом году мы организовали курс для всех желающих, чтобы создавать специальный выпуск журнала «Московское наследие». Мы отобрали лучших из лучших. Ребята смогли погрузиться в тематику культурного наследия и его сохранения. Благодаря их участию получился прекрасный журнал, на страницах которого можно найти много интересного», – рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Участниками курса «Арх-летучка» были 25 представителей из 15 учебных заведений Москвы: Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского государственного строительного университета, Российского Университета дружбы народов, Московского архитектурного института, Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Московского государственного института культуры и других. Своими профессиональными знаниями с ними делились журналисты и дизайнеры редакции одного из крупных российских издательских домов.

«Впервые я познакомился с журналом «Московское наследие» еще в детстве: однажды мама принесла с работы выпуск о востоке Москвы. Я помню, как с восторгом смотрел на фотографии и карты конструктивистских кварталов. Идентичность человека формируется, в том числе благодаря местам, где мы живем, работаем, учимся. И дело не в географических координатах, а в знании истории, изучение контекста. Работа в этом проекте расширила оптику моего взгляда на Москву», – отметил студент кафедры архитектуры, реставрации и дизайна РУДН Андрей Евтеев.

Специальный студенческий выпуск журнала «Московское наследие» вышел в свет в третий раз. В 2022 и 2023 годах статьи и обложки для издания отбирались на конкурсной основе.

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