Оргкомитет Конкурса-фестиваля «Театр Победы» представил итоги приема заявок от театральных коллективов России

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, на которой оргкомитет Конкурса-фестиваля «Театр Победы» представил итоги приема заявок от театральных коллективов со всей России.

В прямом эфире выступили Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Анна Кузнецова, народный артист России, председатель жюри фестиваля «Театр Победы» Андрей Соколов, президент фонда культуры и искусства «Екатерининский», организатор фестиваля Александр Комаров и модератор пресс-центра ТАСС Ирина Афоничкина.

Идейный вдохновитель Конкурса-фестиваля «Театр Победы» Анна Кузнецова рассказала о смыслах и задачах, которые организаторы вкладывают в фестиваль в преддверии Великой даты – 80-летия Победы Советской армии над фашизмом. По словам Анны Юрьевны фестиваль проходит в рамках постоянной информационной борьбы с деструктивным контентом, вредным для детей и юношества. «Театр Победы» призван отстаивать духовные и нравственные ценности, которые нужно донести до подрастающего поколения. Кузнецова подчеркнула, что в конкурсе приняли участие театральные коллективы всех 89 регионов России:

«Ни один регион не остался в стороне, хотя «Театр Победы» – общественная инициатива, без специальных разнарядок и поручений. На наших глазах подрастают проекты, которые готовы побеждать на ментальном фронте и сейчас, и в будущем. Задача фестиваля – поддержать эти проекты и создать для них условия развития. И еще одна задача – создание приоритетов. Целенаправленная поддержка патриотических театральных коллективов должна стать приоритетом сегодняшнего дня. Такими фестивалями-конкурсами мы определяем главные задачи в области культуры. Сегодня — особое время, когда нужно мобилизовать все силы. Мы проводим «Театр Победы» в помощь большим государственным решениям. Фестиваль подчеркивает те векторы, которые определены в системе государственной политики. Творческие люди приближают нашу Победу. Единение привело нас к Победе 80 лет назад, и необходимо и сегодня для того, чтобы Победа состоялась. Сегодня нет отдельной войны — там, на фронте. Мы – одна страна, мы – одно воинство! Каждый — на своем посту – и журналисты, и творческие люди, и педагоги, и врачи, и военные. Сегодня все мы – единый фронт. Чем больше будет таких проектов, тем ближе и полнее будет наша Победа».

Председатель жюри Конкурса-фестиваля Андрей Соколов подчеркнул актуальность «Театра Победы»: «Значение «Театра Победы» сложно переоценить. Давно назрели его актуальность и необходимость. Без прошлого и настоящего не будет будущего. То, на каких произведениях воспитывают молодежь сейчас, влияет на будущее нашей страны. Очень важно, чтобы наши дети росли на наших, истинно русских ценностях. Прошел период времени, когда пытались расколоть нашу страну, когда молодежи пытались поставить другие приоритеты. Но есть понимание нашей истории и «Театр Победы» позволит посмотреть на произошедшее глазами сегодняшнего дня. Творческие люди никогда не успокаиваются, они всегда будут смотреть на то или иное событие и на других современными глазами, что очень важно.»

Андрей Алексеевич рассказал о ходе конкурса: на фестиваль «Театр Победы» подано 325 заявок от 305 театральных коллективов со всей России. Несмотря на то, что срок подачи истек, заявки продолжают поступать. Жюри приступает к отбору, шорт-лист из 30 постановок будет объявлен 21 декабря 2024 г.. В мае 2025 г., в дни празднования Великой Победы, пройдет торжественная церемония награждения победителей на сцене Центрального театра Российской армии. Номинации конкурса-фестиваля: «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая драматургия», «Исполнитель главной мужской роли», «Исполнительница главной женской роли», «Лучшая сценография», «Художник по костюмам», «Музыкальное оформление», «За вклад в развитие военно-патриотической темы в искусстве». На церемонии будет вручен Гран-при за лучший спектакль – 1 млн. рублей. Также экспертный совет выберет победителей в номинациях «Студенческая/любительская постановка» и «Лучшая постановка для детей о войне». По словам Соколова, в фестивале принимают участие разные коллективы: драматические и музыкальные театры, театры оперы и балета, театры кукол и детские студии.

Президент фонда «Екатерининский» Александр Комаров рассказал о грандиозной работе, проделанной орг.комитетом за полтора года подготовки к фестивалю и мониторинге коллективов в информационном пространстве. Основополагающим стал принцип отбора спектаклей, которые находятся в постоянном репертуаре театров: «Анна Юрьевна Кузнецова возглавляет Комиссию «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи. То, что у нас в заявках такое большое количество театров кукол и детских театров, говорит о том, что уже на первом этапе конкурса мы получили большой резонанс. И заходим в семьи очень правильно, через детей, постановки про Великую Отечественную войну, возрождая преемственность поколений. Наши зрители — родители, которые приводят детей в театр на детские постановки. Через призму театрального искусства дети узнают историческую правду про Великую Победу».

Александр Комаров поблагодарил за поддержку Министерство культуры РФ, Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации, Комиссию «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, Столичный цех деятелей культуры, Межрегиональный общественный фонд «Армия и Культура» и, в особенности, Президентский Фонда культурных инициатив и лично – генерального директора Фонда Романа Карманова. Также Александр Аркадьевич представил собравшимся статуэтку для награждения победителей, выполненную в виде уникальной стеклянной афишной тумбы, и диплом, который будет вручен на церемонии награждения. Благодаря сети «Триколор» церемонию награждения увидят 40 миллионов телезрителей.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал пресс-службе фестиваля о своем видении Конкурса: «Тема Великой Отечественной войны, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы, становится заглавной во многих театральных проектах. Один из них — Конкурс-фестиваль «Театр Победы», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Лучшие из постановок «вживую» увидят москвичи и гости столицы, а после — и вся страна с помощью трансляций телеверсий спектаклей. Работа команды проекта способна воодушевить многих авторов, творческие коллективы к созданию работ, посвященных нашей Победе. «Театр Победы» — это не просто театральный фестиваль, это инициатива, которая творчески отсылает нас к изучению истории страны».

Особую роль «Театра Победы» подчеркнул глава координационного Совета Конкурса-фестиваля, Заместитель Председателя Московской городской Думы Степан Орлов:

«Конкурс-фестиваль «Театр Победы» – большой патриотический проект, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и призванный подчеркнуть значимость театральных постановок на объединяющую всех нас тему Великой Победы.

К сожалению, за последние три десятка лет была в значительной степени утеряна, скажем так, ментальная связь между поколениями. И сегодня мы отчетливо понимаем, какая ответственность лежит на Оргкомитете, а также на Координационном совете Конкурса-фестиваля «Театр Победы». Наше мероприятие призвано возродить эту связь, собрав на единой площадке директоров театров, режиссеров, драматургов, актерские труппы и конечно зрителей – любителей и почитателей современного театрального искусства.

Участие в фестивале примут более 300 театральных коллективов и свыше 450 деятелей искусства. В рамках проекта планируется представить российские театральные работы, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны. Мы стремимся показать славные страницы истории, представить войну через восприятие сценаристов, режиссеров и актеров.

Считаю, что Конкурс-фестиваль даст московским зрителям всех возрастов уникальную возможность познакомиться с лучшими постановками на данную тему, а театральным коллективам из регионов России – широко представить свои работы на столичной сцене.».

Организаторы Конкурса-фестиваля выразили надежду, что со временем «Театр Победы» станет ежегодным, а правила позволят проводить и внеконкурсную программу из студенческих работ. Вполне возможно, что развитие проекта приведет к появлению киноработ на основе спектаклей, представленных на фестивале.