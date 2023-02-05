Московская лаборатория студенческого театра: Практика для непрофессиональных актёров и режиссёров

С 6 февраля начинается практическая часть программы Московской лаборатории студенческого театра – творческо-образовательного проекта «Театра МОСТ» (структурного подразделения Театра имени Моссовета) и Московской студенческой весны. При поддержке Союза театральных деятелей РФ, Ассоциации студенческих театров России и Российского союза молодежи.

Студенты свыше 20 столичных вузов – артистов и режиссёров любительских театров – пройдут практику в Театральной мастерской «МОСТ.АК». Погружение в профессию начнется по двум направлениям – актёрскому и режиссёрскому. В программе практического курса заявлены онлайн-лекции и очные семинары по технологии режиссуры, возможностям работы со сценическим пространством в любительском, студенческом и учебном театрах, основам стратегического планирования, маркетинговым решениям в театре, мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.

Для студентов погружение в актерскую профессию начнётся 6 февраля в 18:00 на Основной сцене «Театра МОСТ» с вводного курса Евгения Славутина, режиссёра, педагога, Заслуженного деятеля искусств РФ и мастер-класса Георгия Долмазяна, режиссёра-постановщика, создателя спектаклей «104 страницы про любовь», «Достоевская: Сны Анны», «Поминальная молитва» и других.

«Сотня человек, которые записались в мою группу, будут осваивать театральное ремесло через практику погружения в персонажа и занятия речью. – рассказал Георгий Долмазян. – Наша задача – расширить творческие возможности, которые помогут нам создать ко Дню театра проект, приуроченный к юбилею драматурга Александра Островского. В ходе мастер-классов мы будем работать над художественным материалом для этого театрального действа. Участники лаборатории пройдут все ступени профессионального образования по актёрскому мастерству, режиссуре, сценическому оформлению и создадут уникальный проект, который смогут увидеть зрители на сцене».

Все занятия мастерской будут проходить на Основной и Новой сценах «Театра МОСТ». Финалом практической части станут итоговые показы эскизов режиссерского направления и проекта «Островский 2023» – 25 и 26 марта в рамках «Ночи студенческих театров» на Основной сцене «Театра МОСТ», ул. Большая Садовая, д.6

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