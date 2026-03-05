«Московские мастерские» подготовили около 100 мероприятий для детей и взрослых

Агентство креативных индустрий Москвы представило насыщенную программу на март в городском арт-центре «Московские мастерские» для детей и взрослых. Среди событий — ежедневные экскурсии по выставке «Молодое искусство», керамические и живописные мастер-классы, арт-квартирники в мастерских художников.

«Московские мастерские» — это городской арт-центр, объединяющий выставочное пространство, лекторий, где проходят просветительские и развлекательные мероприятия для горожан. Также оно включает 35 полностью оборудованных художественных персональных мастерских для современных художников — резидентов сезона проекта. Посетители смогут познакомиться с современным искусством московских художников, пообщаться с авторами лично, попробовать себя в творчестве и заглянуть за кулисы мира искусства.

«Московские мастерские» были открыты весной 2025 года Агентством креативных индустрий Москвы для художников. Проект включает 35 полностью оборудованных мастерских, в которых современные художники, прошедшие конкурсный отбор, приобретают на сезон персональное пространство для работы и комплексную поддержку. Также в рамках проекта для жителей и гостей города проводятся мероприятия, открывающие широкие возможности не только для художников, но и для всех, кто интересуется искусством и творчеством.