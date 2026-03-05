Рейтинг самых неотразимых героев отечественного экрана по версии журнала «КиноРепортер»

Весна наступает с мартовским выпуском «КиноРепортера». Журнал традиционно представляет самых привлекательных актёров и актрис года, задавая тон сезону. Внешность — лишь часть успеха. Эксперты издания оценивают ту самую искру, способную наполнить образ героя эмоциональной глубиной и удержать внимание зрителя.

Мария Лемешева, главный редактор и редакционный директор издания, отмечает, что по-настоящему притягательным актёра делает внутренняя свобода и энергия, позволяющая проживать на экране подлинные эмоции: «Дело не только и не столько во внешности, сколько в харизме, силе взгляда и умении зажечь экран одним движением. Именно поэтому редакция уделяет особое внимание актёрской игре, убедительности характера и тому самому магнетизму, который чувствует зритель».

Секреты женского обаяния в кино

В рейтинг вошли десять актрис, чьи роли этого сезона воплотили гармонию чувственности и силы. В роли Елизаветы Воронцовой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», принесшей ей в 2025 году «Золотого орла», Аня Чиповская вновь доказала, что умеет быть одновременно хрупкой и внутренне сильной. По-настоящему раскрыть потенциал актрисы позволил сериал «Жар». Она демонстрирует зрителям полную противоположность пушкинской музе — образ пылкой, роковой красотки, чья чувственность стала отдельным украшением проекта. Творческая энергия Стаси Милославской, чьё лицо украсило обложку коллекционного книжного издания альманах «Черно-белое кино» («Избранное») журнала «КиноРепортер», находит яркое выражение и в её работах. В сериале «Чужие деньги» она убедительно сыграла роль, сочетающую женскую притягательность, нерв времени и живую эмоциональность. Не менее выразительно её талант раскрылся в «Плагиаторе»: образ дочери миллионера позволил актрисе тонко показать контраст силы духа и душевной хрупкости. Сербская актриса Тина Стойилкович придаёт рейтингу международный акцент. В фильме «Август» и сериалах «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Казанова. В бегах» актриса передаёт подлинную страсть благодаря своему темпераменту и эмоциональной свободе. Марина Александрова, сыгравшая в продолжении сериала «Москва слезам не верит», а также в проектах «Макрон» и «Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш», вновь демонстрирует блестящую игру. Её экранное обаяние, где тонкий интеллект сочетается с мягкой страстью, не оставляет сомнений в её профессионализме. В 2025 году талант Александровой был отмечен премией «Событие года» журнала «КиноРепортер» в номинации «Актриса года». Её экранное обаяние, где тонкий интеллект переплетается с мягкой страстью, стало одним из главных открытий сезона.

Что стоит за мужской привлекательностью в кино?

Мужская десятка рейтинга не менее разнообразна. Евгений Цыганов в сериале «Первый номер» по‑прежнему притягивает зрителя своей интеллектуальной сдержанностью, а работа в «Семейном счастье» поражает искренностью: артист трепетно прикасается к самым сокровенным струнам человеческой души. Не менее впечатляющими оказались и достижения Юры Борисова, который вновь доказал, что ему подвластны любые грани человеческих переживаний. От актёрской смелости в триллере «Кончится лето» до пронзительной уязвимости в образе Пушкина («Пророк. История Александра Пушкина») — диапазон актёра впечатляет. Мартовский рейтинг дополняет эту палитру ещё двумя полярными работами: в «Хрониках русской революции» Борисов воплощает офицерскую доблесть и несгибаемую силу духа, тогда как в сериале «Урок» с виртуозной точностью передаёт метания рэпера, покинувшего реабилитационный центр в отчаянной борьбе за независимость. Подобный диапазон — яркое свидетельство харизмы и многогранности таланта Борисова. Продолжая тему ярких открытий мартовского рейтинга, стоит отметить Андрея Максимова. Он попал в список самых сексуальных актёров благодаря роли в сериале «Москва слезам не верит. Всё только начинается», добавив списку искренности и свежести. Особое место в рейтинге занимает и Сергей Безруков — настоящая звезда российского кинематографа, вновь демонстрирующая своё актёрское мастерство в картине «Август». Фильм был признан «Фильмом года»-2025 на премии «Событие года» журнала «КиноРепортёр», а позже триумфально завоевал «Золотого орла». На протяжении многих лет актёр сохраняет статус эталона мужской притягательности. Образ ироничного адвоката с пытливым умом и внутренним стержнем в сериале «Плевако» стал для Безрукова очередным подтверждением того, что его харизма не знает жанровых границ. Завершает подборку Глеб Калюжный, чей талант по праву отмечен в мартовском рейтинге. Актёр попадает в список благодаря роли в фильме «Первый на Олимпе». Его герой‑олимпиец покоряет не мускулами, а внутренней силой: в нём сочетаются стальной характер и неожиданная душевная тонкость. Такая харизма победителя, умеющего чувствовать, оставляет глубокий след в восприятии зрителя.

Из чего складываются эффектные образы и запоминающиеся сцены?

Помимо актёров издание отметило и самые впечатляющие образы и сцены этого года. В номинации «Самая красивая пара» отдельного признания удостоился знаменитый дуэт — Александр Адабашьян и Светлана Крючкова в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». Заслуженное мастерство Адабашьяна, отмеченного в 2025 году премией «Событие года» журнала «КиноРепортер» в номинации «Мастер‑класс», и очарование Крючковой создали душевную пару. Их экранное счастье и любовь, пронесённые сквозь года, вызывают искреннее восхищение. Рейтинг не обошёл стороной нежность пары Ники Здорик и Сергея Городничего. Их эпизод в сериале «Ландыши. Вторая весна» был признан «Самой романтичной сценой» года. История любви юной жены и её мужа, раненого Героя России, не оставила зрителей равнодушными. Номинацию «Самый красивый поцелуй» взяла сцена из фэнтези-мелодрамы «Сводишь с ума» — Юрий Насонов и Мила Ершова создали момент, где магия чувств кажется абсолютно реальной. В борьбе за звание «Самой провокационной сцены» сошлись два контрастных эпизода. Сцена из сериала «Метод 3» с участием Никиты Кологривого, Анны Савранской и Снежаны Самохиной пронизана безудержной, животной страстью. В свою очередь, триллер «ON и Она» предлагает иной тип провокации. В эпизоде с участием Юлии Пересильд разворачивается откровенная сцена между человеком и искусственным интеллектом, виртуальным помощником, встроенным в умный дом.