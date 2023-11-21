Будущее книжной торговли: прогнозы экспертов

Книжный магазин «Библио-Глобус» проанализировал читательские предпочтения после ухода западных издательств и авторов и сформулировал риски для традиционной книготорговли.

Онлайн vs. Офлайн

Основной риск для традиционной книжной торговли рисков – бурное развитие e-commerce. Покупатели всё чаще отдают предпочтение покупкам на маркетплейсах. Ценовой демпинг онлайн-площадок снижает значимость традиционной книжной торговли и офлайн магазинам приходится пересматривать стратегию своего развития, развивая сегмент околокнижной продукции. Эксперты «Библио-Глобуса» прогнозируют, что падение спроса на бумажную книгу, достигнув определенного предела, приостановится и начнется стагнация. Останется спрос на качественно изданную литературу для детей, художественные альбомы по искусству, классику. Вероятно, одним из главных критериев станут качество текста и исполнение книги – бумага, сохраняющая свои свойства на долгие годы, иллюстрации, хороший переплет и редакционно-издательская подготовка.

Без новинок не останемся

Любопытный вывод экспертов – несмотря на уход с российского книжного рынка западных издательств и ряда продаваемых авторов, в продаже «Библио-Глобуса» по-прежнему остаются книги таких книжных «звезд» как Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан Роулинг, как на языке оригинала, так и на русском языке. Риск возникновения проблем с поступлением новинок от всемирно известных писателей остаётся высоким, но параллельно увеличивается спрос на новых авторов. На подъеме азиатская литература, а имена Лю Цысиня, Содзи Симада, Мо Яня, Пулитцеровского лауреата Вьет Тхань Нгуена сегодня уже хорошо известны широкому кругу читателей.

Английский язык не в тренде?

Невзирая на рост интереса к учебной литературе по изучению китайского, арабского и персидского языков, спрос на пособия и учебники по европейским языкам остается стабильным. Расширяется ассортиментная линейка по редким языкам: в продаже появился учебник чукотского языка, который, на удивление, активно продается. Заметно увеличилось количество покупателей учебников по изучению русского языка для иностранцев. Изменение структуры спроса на учебную литературу, безусловно, связано с логистикой, ростом цен и уходом с российского рынка крупных зарубежных издательств (в частности, Pearson). Но несмотря на проблемы, риск остаться без учебных пособий по изучению иностранных языков оценивается экспертами «Библио-Глобуса» как крайне низкий.

Читать или нет читать, вот в чем вопрос

Россия – большая страна со сложной структурой спроса, в том числе, на книжную продукцию. Во многих субъектах России именно книжные магазины становятся очагами культуры и саморазвития. Бумажная книга не уйдет в небытие ни завтра, ни через пять или десять лет. Однако, структура спроса будет меняться под влиянием комплекса факторов, в том числе, социально-экономического порядка. Риск того, что книга перестанет быть доступным товаром, экспертами «Библио-Глобуса» оценивается достаточно высоко. Многое будет зависеть от ценовой политики в издательской отрасли и книготорговле, а также от позиции государства. Если традиционная книжная торговля не станет участником мер господдержки, если сохранится уплата НДС, если книги не войдут в такие проекты как «Пушкинская карта», то закрытие традиционных книжных магазинов по всей стране может стать рядовым событием.