Ольга Бузова и Надежда Кадышева названы в числе популярных исполнительниц среди россиян

В преддверии Международного женского дня сервис «КИОН Музыка» совместно с системой мониторинга и анализа «Медиалогия» оценили популярность российских певиц, выступающих в различных жанрах: от поп-музыки до хип-хопа. Ольга Бузова, Надежда Кадышева и другие стали самыми упоминаемыми артистками в русскоязычном сегменте социальных медиа.

Исследование подготовлено на основе комплексного анализа упоминаемости артисток в период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года по платформам ВК, ОК, Telegram, MAX, Rutube и другим. В общий топ-10 самых обсуждаемых артисток вошли: Ольга Бузова, Надежда Кадышева, Мари Краймбрери, ANNA ASTI, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy — исполнительницы, стабильно удерживающие внимание аудитории благодаря релизам, концертной активности и личностному маркетингу.

В жанре поп-музыки лидируют Ольга Бузова — одна из самых медийных фигур российской сцены; Мари Краймбрери — автор хитов с устойчивым стриминговым спросом и ANNA ASTI — артистка, чьи треки регулярно занимают верхние строчки чартов.

В сегменте хип-хопа наибольший резонанс демонстрируют SKY RAE — представительница новой волны, а также Baby Cute — молодая рэп-артистка, активно набирающая аудиторию в соцмедиа.

Среди рок-исполнительниц в топе — Диана Арбенина, основательница группы «Ночные снайперы»; Жанна Агузарова, культовая фигура отечественного рока, и Светлана Сурганова — артистка с устойчивой концертной и медиаподдержкой.

В фолк-направлении лидируют Надежда Кадышева — символ народной эстрады; Надежда Бабкина — популяризатор традиционного звучания; и Пелагея — исполнительница, соединяющая фолк и современную вокальную школу.

В жанре шансона наиболее заметны Ирина Круг — признанная звезда этого направления музыки; Елена Ваенга — автор-исполнитель с сильной концертной базой; Любовь Успенская — одна из самых узнаваемых артисток жанра.