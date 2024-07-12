Московский академический театр сатиры и компания МТС Live заключили соглашение, в рамках которого стороны договорились о совместной работе над новыми спектаклями и социальными проектами, а также повышением зрительского опыта. Подписание прошло на площадке ТАСС в рамках пресс-конференции, посвященной подведению итогов 100-го сезона в Театре сатиры и творческим планам к вековому юбилею театра.

«Сегодня мы с генеральным директором МТС Live Михаилом Мининым подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение предполагает совместные проекты по развитию культурно-развлекательной индустрии. МТС Live и Театр сатиры будут вместе создавать театральные постановки, разрабатывать и внедрять социально-ориентированные проекты, а также улучшать клиентский опыт посетителей театра – от покупки билетов и до посещения театральных буфетов», – сообщил художественный руководитель Театра сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов.

«Для нас очень важно и волнительно заключить стратегическое соглашение в юбилейный для великого театра год. Мы планируем софинансировать новые творческие проекты, улучшать зрительский опыт. Я думаю, мы приложим много усилий и достигнем тех творческих планов, амбиций, которые ставятся перед театром в этот важный год», – рассказал Михаил Минин, генеральный директор МТС Live.

100 лет Театру сатиры исполняется 1 октября 2024 года. В этот же день состоится открытие 101-го театрального сезона.

Откроет сезон расширенная версия спектакля «Планета Ширвиндт», которая будет состоять из эстрадных номеров народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в исполнении известных режиссеров, актеров, певцов и художников. Также 1 декабря театр покажет масштабный спектакль, посвященный его 100-летию. Художественный руководитель театра Евгений Герасимов подчеркнул, что в следующем сезоне у артистов не будет дефицита ролей – только на осень в театре запланированы три премьеры. В том числе, 1 ноября на основной сцене театра состоится премьера спектакля «Игроки» (реж. Альберт Хасиев), который будет поставлен при поддержке МТС Live.

На фасад Театра сатиры в юбилейном году также вернутся отреставрированные исторические маски скульптора Дмитрия Шаховского: эти четыре маски-эмоции, которые означают театральные жанры – комедию, драму, трагедию и сатиру, давно стали деталью-ассоциацией с театром.