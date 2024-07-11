РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUПродажи произведений по главам на Литрес в 2024 году выросли в 5,8...

Продажи произведений по главам на Литрес в 2024 году выросли в 5,8 раз

editor
By editor
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kniga

Группа компаний «ЛитРес» изучила спрос на книги в сериальном формате Литрес Черновики: в январе — апреле 2024 года их продажи по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в 5,8 раз и в 2,8 раз превысили показатели всего 2023 года. Согласно опросу digital-авторов ГК «ЛитРес», 72% респондентов считают, что формат черновиков позволяет авторам зарабатывать больше.

Группа компаний «ЛитРес» проанализировала спрос на Литрес Черновики — сериальный формат выкладки произведений по главам — в период с 2022 по 2024 год. Резкий всплеск интереса фиксируется в начале 2024 года: в январе-апреле продажи выросли в 5,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество опубликованных digital-авторами Литрес по главам произведений увеличилось на 127%. Самыми популярными черновиками в этот период стали «Звездная кровь — 6. Тинг» Романа Прокофьева, «Совершенные. Тайны Пантеона» Марины Суржевской и «Искажающие реальность — 12» Михаила Атаманова. В 2023 году черновики продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим годом на 146% (по количеству проданных экземпляров цифровых книг).

Чаще всего сериальный формат выбирают создатели фэнтези и фантастики, в том числе топовые digital-авторы, такие как Андрей Васильев, Серж Винтеркей и Макс Глебов: более половины (56%) наименований в проданных черновиках за январь-апрель 2024 года составляют произведения в жанре фэнтези и фантастики.

«Черновики — один из ключевых драйверов сегмента самиздата, который в свою очередь стимулирует развитие книжного цифрового рынка в целом. По итогам января-апреля 2024 года на сериальный формат пришлось около 10% всех проданных книг в сервисе Литрес. Всего за первые четыре месяца этого года продажи Литрес Черновиков в 2,8 раза превысили показатели всего 2023 года. При этом положительная динамика наблюдается и в отношении бесплатных черновиков, с помощью которых digital-авторы могут знакомить аудиторию сервиса со своим творчеством, в дальнейшем переводя читателей в платных потребителей контента: количество скачиваний в апреле 2024 года увеличилось на 167% по сравнению с январем. Высокий интерес к Литрес Черновикам мы связываем с удобством формата как для писателей, так и для пользователей, широкими возможностями для авторских экспериментов, а также теми изменениями в продукте, которые мы реализовали в конце прошлого года и большим фокусом на продвижение формата как среди авторов, так и среди читателей. Мы видим большой потенциал у дальнейшего развития черновиков, в том числе в аудио», — комментирует Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес».

По результатам опроса, проведенного платформой Литрес Самиздат в июне 2024 года среди digital-авторов, выяснилось, что у 64% респондентов уже есть опыт публикации черновиков на различных платформах, 87% из них считают такой формат перспективным. При этом 72% опрошенных согласны, что с помощью выкладки книг по главам для авторов открываются возможности для большего заработка.

Среди основных преимуществ сериального формата респонденты выделили удержание внимание читателя за счет выкладки по главам (72%), возможность получить оперативную обратную связь (57%) и скорректировать текст в соответствии с запросами аудитории (48%). 35% респондентов считают публикацию книг по главам хорошим способом защиты от пиратства. Формат Литрес Черновиков гарантирует, что пользователь не сможет найти полный вариант книги нигде, кроме Литрес, таким образом, риск пиратства снижается. Черновики можно читать только на сайте Литрес и в приложениях «Читай!» (для iOS и Android-устройств).

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