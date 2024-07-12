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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUРусская Музыкальная Премия телеканала RU.TV названа лучшей по версии Fashion Summer Awards

Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV названа лучшей по версии Fashion Summer Awards

editor
By editor
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Иван Чуйков и Агата Муцениеце

9 июля на стильной площадке Lapino Hall&Catering прошло знаковое модное событие: 13-я ежегодная премия Fashion TV – Fashion Summer Awards 2024. Телеканал RU.TV стал лауреатом этой профессиональной премии в номинации «Лучшая музыкальная премия года».

Престижная награда была присуждена телеканалу за Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV, которая прошла 22 мая во Дворце Ирины Винер.

Мероприятие покорило зрителей необычным форматом: впервые в истории российского шоу-бизнеса музыкальная церемония награждения прошла в формате мюзикла, в центре которого – история любви ведущих, а все номера являются продолжением сюжета и вписаны в единую драматургию.

Еще одной отличительной чертой церемонии стал белый цвет: декорации, а главное, наряды участников и гостей были выдержаны в белом цвете, это цвет чистоты, искренности и всего нового, что придало мероприятию особую атмосферу.

Режиссером церемонии стал известный постановщик зрелищных мероприятий Алексей Голубев с командой MAG film.

«В этом году мы провели настоящий творческий эксперимент сколлаборировав мюзикл с музыкальной премией. И мы в очередной раз выиграли, задав новый высокий уровень, – подчеркнул генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов. – Премия получила самые горячие позитивные отзывы от артистов, зрителей и представителей профессиональной индустрии. Очень приятно, что наши коллеги, телеканал Fashion TV, также высоко оценили прошедшую церемонию».

Премия Fashion Summer Awards прошла в прекрасной летней атмосфере. Ее лауреатами стали самые яркие персоны и ивент-проекты, а гостями – вся светская элита столицы.

«Мы с Агатой Муцениеце были в неописуемом восторге от всего происходящего, – поделился эмоциями после награждения ведущий Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV 2024 Иван Чуйков. – Было очень красиво и масштабно. А когда мы услышали, что наша команда, наш любимый телеканал стал победителем в номинации, мы просто потеряли дар речи! Мы счастливы, что не побоялись попробовать новый формат музыкальных премий. И главное, это было по-нашему, по-русски!»

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