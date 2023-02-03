Студенты «Мерзляковки» выступят с концертом в усадьбе Грибоедова «Хмелита»

11 февраля в День памяти А.С. Грибоедова, в музее-усадьбе «Хмелита» состоится концерт квартетной музыки, приуроченный к этой дате. В концерте примут участие студенты Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского (АМУ при МГК им.П.И.Чайковского).

Участники концерта – студенты класса квартетной музыки Таланова В.Ю. и Булаковой О.А. – на концерте исполнят сочинения композиторов 20 века: Эрвина Шульхоффа (Швейцария), Альфреда Казеллы (Италия), Эдварда Мирзояна (Армения) и Дмитрия Шостаковича (Россия). Юным музыкантам от 16 до 19 лет, но многие из них уже лауреаты региональных, всероссийских и международных конкурсов. Ежегодно в декабре в училище проходит конкурс струнных квартетов, и все участники концерта являются лауреатами этого конкурса.

Жизнь Александра Сергеевича Грибоедова трагически оборвалась в 34 года. Он был убит в Персии в русском посольстве, 11 февраля 1829 года во время политических волнений.

Грибоедов успел проявить себя талантливым дипломатом, подлинным же его призванием была литература. Но широко известна и другая грань личности Грибоедова – музыкант. В его творческом наследии – два широко известных прекрасных вальса. Его страстное увлечение музыкой сохранилось в воспоминаниях современников. Грибоедов был блестящим импровизатором и мог часами фантазировать за роялем на различные музыкальные темы. Его часто приглашали выступать на дружеских вечерах. И наиболее известное произведение Александра Грибоедова, комедия «Горе от ума», начинается с музыки. Авторская ремарка гласит: «Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софьи… слышно фортепиано с флейтою, которые потом умолкают».

Начало в 14.00.

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