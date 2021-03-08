VII международный кинофестиваль «8 Женщин» завершил работу и подвел итоги

5 марта 2021 года в Москве, в Центральном Доме кинематографистов прошла торжественная церемония закрытия VII Международного кинофестиваля «8 женщин». Организатор фестиваля Гильдия кинорежиссёров России. Кинофестиваль проводится при поддержке Филиала Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации. Его цель – привлечь внимание к творчеству женщин-режиссёров, представить их фильмы, а также открыть новые имена.
Кинематограф, рожденный мужчинами, становится все больше женским искусством, и хотя слова режиссер, оператор, продюсер, сценарист не имеют феминитива, прекрасной половине человечества это не мешает творить замечательные произведения киноискусства. Кинофестиваль «8 женщин» включает в себя конкурсную программу игровых полнометражных и короткометражных, документальных и анимационных российских фильмов, созданных женщинами-режиссёрами. По 8 фильмов каждой категории.
Цифра восемь для кинофестиваля магическая – восемь фильмов в каждой программе, восемь членов жюри, восемь номинаций награждения, и само название – восемь женщин. Безусловно, Международный женский день 8 Марта вспоминается, и не случайно, 5 марта исполнилось 150 лет со дня рождения человека, этот праздник провозгласившего, – Розы Люксембург. Выставка «Весна придет», приуроченная к этому событию, экспонировалась в фойе Белого зала на протяжении работы фестиваля. В рамках фестиваля также прошла конференция «Женщина и тюрьма».
Как точно заметила руководитель Фонда Розы Люксембург Керстин Кайзер: «Кино объединяет людей. И это возможность говорить широкой аудитории обо всем, даже о самых табуированных темах в обществе».
В жюри кинофестиваля вошли композитор Андрей Батурин; режиссёр, сценарист, продюсер Екатерина Головня; актёр, режиссёр, Алан Догузов; продюсер Наталья Иванова, менеджер проектов Филиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в РФ Ольга Игнатова; режиссер анимационного кино Святослав Ушаков; актёр, режиссёр, продюсер, заслуженный артист России Тимофей Федоров; актриса, режиссёр, продюсер Людмила Цветкова.
Церемония открытия фестиваля состоялась 1 марта в Белом зале Центрального Дома кинематографистов.
Победители VII Международного кинофестиваля «8 Женщин» были объявлены 5 марта в Белом зале Центрального Дома кинематографистов.
Приз за лучший игровой фильм присужден картине Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Это история о жизни и о любви, как считает и сама режиссер, назвавшая свою работу настоящей жизненной историей.
Специальный приз Гильдии кинорежиссеров России получила еще одна картина о жизни, любви и непростом выборе героев – полнометражному игровому фильму, режиссера Наны Джорджадзе «Кроличья лапа».
Специальный приз Фонда Розы Люксембург достался полнометражной игровой ленте «Земля Эльзы» режиссера Юлии Колесник. Вручая награду, член жюри Ольга Игнатова отметила, что это «очень трогательная, может быть, немного наивная картина, которая, вместе с тем, вселяет надежду. Это сказка, которая помогает в трудную минуту, мы видим четыре поколения женщин, их отношения. Все сложно, но есть любовь и есть будущее, и это – важно».
Специальный приз зрительских симпатий присужден фильму «Доктор Лиза» режиссера Оксана Карас, который закрывал киносмотр.
Приз «Дебют» получила Даша Чаруша за картину «Марафон желаний».
Приз за лучший короткий метр достался Оксане Барковской за фильм «Зайку бросила…».
Приз за лучший документальный фильм присужден картине «За чем пойдешь, то и найдешь» режиссера Марины Чувайловой.
Приз за лучший анимационный фильм получила картина «Ба» режиссера Светланы Филипповой – за сохраненное детское тепло. И еще один анимационный фильм удостоен награды –
Диплом жюри за влюбленность и искренность получила Лиза Скворцова – режиссер фильма «Уточка и кенгуру».
Торжественные церемонии открытия и закрытия украсила своим пением лауреат международных вокальных конкурсов, в том числе «Авторская Романсиада», участница дней русской культуры в Париже и Ницце Ксения Деви.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.