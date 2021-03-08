VII международный кинофестиваль «8 Женщин» завершил работу и подвел итоги

5 мар­та 2021 года в Москве, в Цен­траль­ном Доме кине­ма­то­гра­фи­стов про­шла тор­же­ствен­ная цере­мо­ния закры­тия VII Меж­ду­на­род­но­го кино­фе­сти­ва­ля «8 жен­щин». Орга­ни­за­тор фести­ва­ля Гиль­дия кино­ре­жис­сё­ров Рос­сии. Кино­фе­сти­валь про­во­дит­ся при под­держ­ке Фили­а­ла Фон­да Розы Люк­сем­бург в Рос­сий­ской Феде­ра­ции. Его цель – при­влечь вни­ма­ние к твор­че­ству жен­щин-режис­сё­ров, пред­ста­вить их филь­мы, а так­же открыть новые имена.

Кине­ма­то­граф, рож­ден­ный муж­чи­на­ми, ста­но­вит­ся все боль­ше жен­ским искус­ством, и хотя сло­ва режис­сер, опе­ра­тор, про­дю­сер, сце­на­рист не име­ют феми­ни­ти­ва, пре­крас­ной поло­вине чело­ве­че­ства это не меша­ет тво­рить заме­ча­тель­ные про­из­ве­де­ния кино­ис­кус­ства. Кино­фе­сти­валь «8 жен­щин» вклю­ча­ет в себя кон­курс­ную про­грам­му игро­вых пол­но­мет­раж­ных и корот­ко­мет­раж­ных, доку­мен­таль­ных и ани­ма­ци­он­ных рос­сий­ских филь­мов, создан­ных жен­щи­на­ми-режис­сё­ра­ми. По 8 филь­мов каж­дой категории.

Циф­ра восемь для кино­фе­сти­ва­ля маги­че­ская – восемь филь­мов в каж­дой про­грам­ме, восемь чле­нов жюри, восемь номи­на­ций награж­де­ния, и само назва­ние – восемь жен­щин. Без­услов­но, Меж­ду­на­род­ный жен­ский день 8 Мар­та вспо­ми­на­ет­ся, и не слу­чай­но, 5 мар­та испол­ни­лось 150 лет со дня рож­де­ния чело­ве­ка, этот празд­ник про­воз­гла­сив­ше­го, – Розы Люк­сем­бург. Выстав­ка «Вес­на при­дет», при­уро­чен­ная к это­му собы­тию, экс­по­ни­ро­ва­лась в фойе Бело­го зала на про­тя­же­нии рабо­ты фести­ва­ля. В рам­ках фести­ва­ля так­же про­шла кон­фе­рен­ция «Жен­щи­на и тюрьма».

Как точ­но заме­ти­ла руко­во­ди­тель Фон­да Розы Люк­сем­бург Кер­стин Кай­зер: «Кино объ­еди­ня­ет людей. И это воз­мож­ность гово­рить широ­кой ауди­то­рии обо всем, даже о самых табу­и­ро­ван­ных темах в обществе».

В жюри кино­фе­сти­ва­ля вошли ком­по­зи­тор Андрей Бату­рин; режис­сёр, сце­на­рист, про­дю­сер Ека­те­ри­на Голов­ня; актёр, режис­сёр, Алан Догу­зов; про­дю­сер Ната­лья Ива­но­ва, мене­джер про­ек­тов Фили­а­ла Фон­да Розы Люк­сем­бург (ФРГ) в РФ Оль­га Игна­то­ва; режис­сер ани­ма­ци­он­но­го кино Свя­то­слав Уша­ков; актёр, режис­сёр, про­дю­сер, заслу­жен­ный артист Рос­сии Тимо­фей Федо­ров; актри­са, режис­сёр, про­дю­сер Люд­ми­ла Цветкова.

Цере­мо­ния откры­тия фести­ва­ля состо­я­лась 1 мар­та в Белом зале Цен­траль­но­го Дома кинематографистов.

Побе­ди­те­ли VII Меж­ду­на­род­но­го кино­фе­сти­ва­ля «8 Жен­щин» были объ­яв­ле­ны 5 мар­та в Белом зале Цен­траль­но­го Дома кинематографистов.

Приз за луч­ший игро­вой фильм при­суж­ден кар­тине Лари­сы Сади­ло­вой «Одна­жды в Труб­чев­ске». Это исто­рия о жиз­ни и о люб­ви, как счи­та­ет и сама режис­сер, назвав­шая свою рабо­ту насто­я­щей жиз­нен­ной историей.

Спе­ци­аль­ный приз Гиль­дии кино­ре­жис­се­ров Рос­сии полу­чи­ла еще одна кар­ти­на о жиз­ни, люб­ви и непро­стом выбо­ре геро­ев – пол­но­мет­раж­но­му игро­во­му филь­му, режис­се­ра Наны Джор­джад­зе «Кро­ли­чья лапа».

Спе­ци­аль­ный приз Фон­да Розы Люк­сем­бург достал­ся пол­но­мет­раж­ной игро­вой лен­те «Зем­ля Эль­зы» режис­се­ра Юлии Колес­ник. Вру­чая награ­ду, член жюри Оль­га Игна­то­ва отме­ти­ла, что это «очень тро­га­тель­ная, может быть, немно­го наив­ная кар­ти­на, кото­рая, вме­сте с тем, все­ля­ет надеж­ду. Это сказ­ка, кото­рая помо­га­ет в труд­ную мину­ту, мы видим четы­ре поко­ле­ния жен­щин, их отно­ше­ния. Все слож­но, но есть любовь и есть буду­щее, и это – важно».

Спе­ци­аль­ный приз зри­тель­ских сим­па­тий при­суж­ден филь­му «Док­тор Лиза» режис­се­ра Окса­на Карас, кото­рый закры­вал киносмотр.

Приз «Дебют» полу­чи­ла Даша Чару­ша за кар­ти­ну «Мара­фон желаний».

Приз за луч­ший корот­кий метр достал­ся Оксане Бар­ков­ской за фильм «Зай­ку бросила…».

Приз за луч­ший доку­мен­таль­ный фильм при­суж­ден кар­тине «За чем пой­дешь, то и най­дешь» режис­се­ра Мари­ны Чувайловой.

Приз за луч­ший ани­ма­ци­он­ный фильм полу­чи­ла кар­ти­на «Ба» режис­се­ра Свет­ла­ны Филип­по­вой – за сохра­нен­ное дет­ское теп­ло. И еще один ани­ма­ци­он­ный фильм удо­сто­ен награды –

Диплом жюри за влюб­лен­ность и искрен­ность полу­чи­ла Лиза Сквор­цо­ва – режис­сер филь­ма «Уточ­ка и кенгуру».

Тор­же­ствен­ные цере­мо­нии откры­тия и закры­тия укра­си­ла сво­им пени­ем лау­ре­ат меж­ду­на­род­ных вокаль­ных кон­кур­сов, в том чис­ле «Автор­ская Роман­си­а­да», участ­ни­ца дней рус­ской куль­ту­ры в Пари­же и Ниц­це Ксе­ния Деви.

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