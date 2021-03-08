Объявлен старт марафона «АРТ-СЛОВО: Мечты и ценности» для художников и иллюстраторов

8 мар­та 2021 года Мос­ков­ский про­дю­сер­ский центр запус­ка­ет онлайн-мара­фон «АРТ-СЛОВО: Меч­ты и цен­но­сти». В мара­фоне могут при­нять уча­стие худож­ни­ки, дизай­не­ры и иллю­стра­то­ры, а так­же все люби­те­ли твор­че­ства. Участ­ни­кам кон­кур­са необ­хо­ди­мо изоб­ра­зить цита­ту и полу­чить приз.

Каж­дый поне­дель­ник в тече­ние меся­ца Моспро­дю­сер будет выкла­ды­вать в сво­ем инста­грам-акка­ун­те цита­ты и пред­ла­гать худож­ни­кам визу­а­ли­зи­ро­вать их. Все жела­ю­щие в тече­ние неде­ли могут создать кар­тин­ку и выло­жить в сво­ем акка­ун­те с хеш­те­гом про­ек­та (#артслово_марафон) и отмет­ка­ми (@mosproducer, @seasons_project, @mifbooks) Пер­вая цита­та, кото­рую Моспро­дю­сер пред­ло­жит про­ил­лю­стри­ро­вать, вый­дет 8 мар­та – это цита­та из кни­ги Анту­а­на де Сент-Экзю­пе­ри «Воен­ный лёт­чик»: «Отку­да я родом? Я родом из мое­го дет­ства, слов­но из какой-то страны...».

Сле­ду­ю­щие цита­ты вый­дут 15, 22 и 29 марта.

По окон­ча­нии мара­фо­на 7 апре­ля будут выбра­ны 4 побе­ди­те­ля, кото­рые полу­чат спе­ци­аль­ные призы:

воз­мож­ность попасть на нетвор­кинг-встре­чу с извест­ным иллю­стра­то­ром и коман­дой жур­на­ла Seasons of life;

под­бор­ку книг об искус­стве и твор­че­стве от изда­тель­ства «МИФ»;

воз­мож­ность стать рези­ден­том Моспро­дю­сер с уча­сти­ем в арт-про­ек­тах центра.

Для справ­ки:

Мос­ков­ский про­дю­сер­ский центр (в струк­ту­ре Депар­та­мен­та куль­ту­ры горо­да Моск­вы) зани­ма­ет­ся поис­ком, под­держ­кой и про­дви­же­ни­ем пред­ста­ви­те­лей совре­мен­но­го искус­ства (музы­каль­но­го, визу­аль­но­го, тан­це­валь­но­го и теат­раль­но­го), обу­че­ни­ем в сфе­ре шоу-биз­не­са и соци­о­куль­тур­ны­ми проектами.

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