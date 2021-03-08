Объявлен старт марафона «АРТ-СЛОВО: Мечты и ценности» для художников и иллюстраторов

8 марта 2021 года Московский продюсерский центр запускает онлайн-марафон «АРТ-СЛОВО: Мечты и ценности». В марафоне могут принять участие художники, дизайнеры и иллюстраторы, а также все любители творчества. Участникам конкурса необходимо изобразить цитату и получить приз.
Каждый понедельник в течение месяца Моспродюсер будет выкладывать в своем инстаграм-аккаунте цитаты и предлагать художникам визуализировать их. Все желающие в течение недели могут создать картинку и выложить в своем аккаунте с хештегом проекта (#артслово_марафон) и отметками (@mosproducer, @seasons_project, @mifbooks) Первая цитата, которую Моспродюсер предложит проиллюстрировать, выйдет 8 марта – это цитата из книги Антуана де Сент-Экзюпери «Военный лётчик»: «Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны...».
Следующие цитаты выйдут 15, 22 и 29 марта.
По окончании марафона 7 апреля будут выбраны 4 победителя, которые получат специальные призы:
- возможность попасть на нетворкинг-встречу с известным иллюстратором и командой журнала Seasons of life;
- подборку книг об искусстве и творчестве от издательства «МИФ»;
- возможность стать резидентом Моспродюсер с участием в арт-проектах центра.
Для справки:
Московский продюсерский центр (в структуре Департамента культуры города Москвы) занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современного искусства (музыкального, визуального, танцевального и театрального), обучением в сфере шоу-бизнеса и социокультурными проектами.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.