Школьники примут участие во Всероссийском шахматном онлайн-турнире

24 января 2021 года для детей, родителей и педагогов пройдет Всероссийский шахматный онлайн-фестиваль, в рамках которого более 500 школьников смогут опробовать силы в турнире, а также принять участие в мастер-классах. Мероприятие организовано Группой компаний «Просвещение» и Фондом «Шахматы в школе».

Для участников фестиваля пройдут занятия и мастер-классы по шахматам от ведущих профессионалов и педагогов. Вместе с экспертами дети и их родители, а также школьные учителя, разберут наиболее интересные партии, узнают, как учиться и учить играть в шахматы, познакомятся с особенными шахматными ходами.

Международный гроссмейстер Сергей Калугин прокомментирует избранные партии чемпионов мира и расскажет, как работать над собственными партиями. Ведущие педагоги также поделятся опытом с родителями и учителями и расскажут, как правильно организовать занятия в школе и дома.

«Наиболее благоприятным для развития мышления ребенка является возрастной период от 7 до 12 лет, поэтому максимальный эффект можно получить от преподавания шахмат в начальной школе, – объясняет Алексей Ерофеев, многократный участник юношеских чемпионатов России (рейтинг FIDE 2292), кандидат в мастера спорта, учитель шахмат. – У шахмат тесные межпредметные связи почти со всеми предметами начальной школы, специфика игры позволяет понять основы различных наук. Шахматы способствуют развитию внимания школьника, а это одна из главных задач, стоящих перед учителями начальной школы».

Все участники, занявшие призовые места в раздельном зачете среди мальчиков и девочек, получат медали, именные дипломы, а также специальные призы от ГК «Просвещение».

Подробнее ознакомиться с мероприятиями и зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте chessfest.ru

Кстати, шахматы – не только прекрассная и интеллектуальная развивающая игра, но еще и предмет искусства. Такой, как, например, уникальные шахматы, посвященные события 1812 года.

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