В парке развлечений «Сказка» стартует фестиваль «Лето ярких впечатлений 2023»

1 июня в парке развлечений «Сказка» в Крылатском открывается фестиваль «Лето ярких впечатлений 2023». На протяжении трех летних месяцев в рамках фестиваля в общей концепции будут объединены еженедельные тематические праздники, анимационные и шоу-программы, танцевальные вечера, концерты современных исполнителей.

1 июня в Дня защиты детей по традиции пройдет большой концерт детских и молодежных коллективов. На центральной сцене гостей будут встречать студия детского танца L.A.M.A Dance, театр эстрадной песни «Мечта», многократный лауреат международных конкурсов и обладатель Гран-при в номинации «Танцевальное искусство» Анастасия Ложкина. Свое мастерство покажут участники молодежного клуба фланкировки Москвы. Кроме того, все желающие смогут увековечить свои планы на это лето на огромном баннере.

Анимационная программа в рамках открытия Фестиваля продолжится 3 и 4 июня. Для гостей парка выступят артисты эстрадного театра «Альт», музыканты оркестра Moscow Beat вместе со сказочными персонажами парка, в центре парка будут организованы яркая бумажная дискотека и розыгрыши призов от партнеров парка.

В летнее время парк работает с 10 - до 23.00. Время проведения мероприятий – каждые выходные с 14 до 19.00.

Вход на территорию парка и все мероприятия – свободный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.