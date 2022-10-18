«Видеть друг друга большими»: в Москве состоялся премьерный показ документального фильма о театре «Арлекиниада»

В Москве прошел премьерный показ документального фильма «Видеть друг друга большими». Картина рассказала об истории рождения и «взросления» творческого коллектива театрального проекта «Арлекиниада». На показ в ДК «Рассвет» пришли больше сотни поклонников творчества театра. Среди них оказалась и участники первого состава театрального проекта, и наставники — те, кто следил за историей создания и развития труппы.

«Для меня это очень трепетный, сердечный и личный момент. Мне кажется, фильм получился гениальный, потому что для того, чтобы увидеть себя большими, необходим «внешний глаз». Команде создателей картины удалось показать нас большими на большом экране. И стало понятно, какая трансформация, какая глубинная — что за эти 10 лет произошло не только с нами, но и с миром, благодаря тому, что этот театральный проект родился», — говорит тренер НЛП Татьяна Мужицкая, которая стояла у истоков создания «Школы игры».

Театр «Арлекиниада» появился 10 лет назад. Основателями стали тогда еще начинающие актеры, только что окончившие театральные институты. Художественное руководство на себя взял актер Вадим Демчог. В фильме участники труппы делятся откровенными воспоминаниями, рассказывают о неудачах и достижениях. Однако главной победой и кульминацией документальной картины становится то, что проект перешагнул отметку в первое десятилетие.

«Манифестация видеть друг друга большими имеет в себе очень глубокие корни, потому что это технология того, как мы выжили в течение десяти лет, ни на кого не опираясь. Оказывается, структурироваться можно не в иерархической модели, как обычно строятся всевозможные творческие команды, а именно в полевом стиле, когда каждый звезда. Тогда возникает удивительная коммуникация», — объясняет художественный руководитель театра Вадим Демчог.

Авторы фильма использовали большое количество хроникальных кадров с репетиций и первых встреч актеров. Зрители смогли заглянуть за кулисы театра, а также стать свидетелями первых постановок, которых больше нет в репертуаре «Арлекиниады». Кроме того, картина продемонстрировала кадры уникального спектакля «Закрой глаза и смотри» с оркестром, постановка которого состоялась в честь десятилетия команды в июле 2022 года.

«Я под большим впечатлением от работы. Были эпизоды, над которыми я смеялась, были места, где я даже всплакнула. Потрясающие ощущения, как будто ты вместе с актерами проживаешь эти 10 лет», — говорит Александра Таран.

«Меня очень задело, было очень приятно слышать, когда Вадим Демчог в фильме говорил, что спектакль «Кто Гамлет» создавался для моего сына, то есть для меня. Я очень рад, что такой культовый проект был основан 10 лет назад», — подчеркивает актер Вильям Демчог.

«Благодаря этому фильму я поняла ту вселенскую, невероятную красоту и стойкость, которыми обладают эти люди. Я работаю с ними, мы пишем музыку, что-то создаем. Я всегда видела их глубину, но сейчас осознала масштаб», — делится впечатлениями композитор Яна Блиндер.

Авторами документального фильма стали Анастасия Шкитина и Андрей Гула. По словам режиссеров, они стремились показать зрителям то, что для создания крепкого коллектива очень важно верить в себя, близких и друзей, уважать их право быть другими.

«Когда актеры делились с нами воспоминаниями, мы уже смотрели фильм, потому что некоторые ситуации они описывали совершенно по-разному, и это было невероятно интересно. Надо сказать, что мы не стали отказываться от этого и в фильме. Поэтому зритель сможет увидеть и многогранность, многоликость коллектива, и в то же время единение», — подчеркивает один из режиссеров Анастасия Шкитина.

Премьера документального фильма стала настоящим праздником не только для самих актеров, но и для поклонников. Потому что после показа все желающие могли задать участникам театра вопросы или выразить пожелания.

Фото — Мария ТЕР

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