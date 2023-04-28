Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс» подвел итоги

С 10 по 27 апреля 2023 года благодаря Союзу театральных деятелей России в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» и в «Боярских палатах СТД РФ» зрители увидели 21 студенческий и постдипломный спектакль.
- Более 100 студентов приехали на фестиваль из 6 городов России: Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Саратова, Перми и Челябинска;
- Москву представили 7 вузов: Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, Высшая школа сценических искусств, Театральный институт имени Бориса Щукина, Институт театрального искусства имени П.М.Ершова, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Школа-студия МХАТ и Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова
- В честь 200-летия драматурга Александра Островского была собрана тематическая афиша: две трети спектаклей — по пьесам классика.
- После каждого показа молодые театральные критики проводили публичные обсуждения с актерами и режиссером спектакля.
- Впервые в истории «Твоего шанса» в афише появилась малая форма: «Женский Островский» Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И.Герцена, «Бесприданница» Пермского государственного института культуры и «Пролетая над гнездом Кукушкиной» Российского института театрального искусства – ГИТИС прошли в «Боярских палатах СТД РФ».
- В «Боярских палатах СТД РФ» более 250 абитуриентов смогли попробовать свои силы и отрепетировать поступление в театральный вуз. Сергей Щедрин (Школа-студия МХАТ), Тарас Белоусов (ГИТИС), Анна Дубровская (ТИ им. Бориса Щукина), Полина Райкина и Елена Бутенко (ВШСИ) и Виктор Низовой (ВТУ им. М.С. Щепкина) слушали программы поступающих, давали советы и рекомендации.
- С 10 по 23 апреля в «Боярских палатах СТД РФ» прошла выставка работ молодых театральных художников имени Олега Шейнциса. Более 40 будущих сценографов предоставили макеты и эскизы для экспозиции, которую второй год подряд курировала художник-постановщик Мария Утробина.
Фестиваль «Твой шанс» — конкурсный:
- Лучшим спектаклем, который будет целый сезон идти на сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном», признан «Илаяли» Высшей школы сценических искусств, режиссер Сергей Тонышев.
- Автора лучшей работы на выставке выбрал режиссер и художественный руководитель ЦДР Владимир Панков. Победительница, студентка 1 курса МГАХИ им. В.И. Сурикова Зоя Рыбкина, получила за макет к пьесе Михаила Рощина «Валентин и Валентина» не только традиционный денежный приз — 1000 долларов, но и, впервые в истории «Твоего шанса», скидку в миллион рублей на изготовление декораций в мастерских «Сценического портала» — генерального партнера фестиваля.
- Лучший актер или актриса из спектаклей по пьесам Островского получает именную премию Александра Калягина: поездку в усадьбу драматурга-юбиляра и проживание в санатории СТД «Щелыково».
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