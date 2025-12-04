Оплата публикаций

Музыка восходящего солнца: Ориентир IV. Восток далёкий. Игрушечный и кровавый Китай

La Danse chinoise. 1742. Francois Boucher
La Danse chinoise. 1742. Francois Boucher

Крайне любопытно отметить, что значительную, а на каком-то этапе истории даже ведущую роль в развитии музыкального ориентализма сыграло Общество Иисуса. Именно миссионерская деятельность иезуитов разнесла (и насадила, если хотите) по разным частям света достижения европейской культуры, в том числе музыку. Итальянец Маттео Риччи (1552–1610) первым привёз в Китай клавесин, а австриец Антон Зепп (1655–1733), в детстве певший в хоре Собора святого Стефана в Вене, открыл в Парагвае целую консерваторию.

Нельзя не упомянуть в данном контексте и оперу-ораторию «Апофеоз» Джованни Капсбергера, написанную в честь канонизации основателей ордена (Игнатия де Лойолы и Франциска Ксаверия) и представленную в Иезуитском колледже в Риме в 1622 году. Китайцы в ней, наряду с представителями других народов, участвуют в строительстве посвящённого святым храма, преподносят им на алтарь шёлк в качестве дара и хвастаются своей непреодолимой Стеной. Правда, вскоре в опере провозглашается, что священный огонь Игнатия защитит от варварства и всяких бед лучше, чем даже самая крепкая стена.

По тем же «дорожкам» и экзотическая музыка поплыла в Европу. В частности, никто иной, как иезуит Жан-Батист Дю Альд (1674–1743) привёз во Францию китайскую мелодию «Радость десяти тысяч лет», получившую в Европе большую известность. В 1768 она фигурирует в «Музыкальном словаре» Ж. Руссо, правда, с некоторыми ошибками, и уже оттуда переходит в «Китайскую увертюру» К. М. Вебера и в его же музыку к сказке К. Гоцци в переводе Ф. Шиллера «Турандот, принцесса Китая» (1809). Ученик уже упомянутого ранее аббата Фоглера (а он, к слову, тоже иезуит), Вебер, по-видимому, стал первым европейским композитором, использовавшим подлинную китайскую мелодию в своём произведении.

«Китайские» сюжеты барочных опер ничем не отличаются от индийских и турецких. Будь то «Китайский герой» Метастазио, или «Китаянки» К. В. Глюка, или комическая опера «Китайская принцесса» Л. де Рише и т. д. Музыкально Китай в них либо никак не представлен, либо облечён в тембровый колорит янычарской музыки. Такой «игрушечный» стиль, словно доносящийся из шкатулки, звучал ещё даже в XIX веке (таков «Китайский танец Чай» со свистом флейт-пикколо и звоном колокольчиков в «Щелкунчике» П. И. Чайковского — почти стерильная «Турция»).

Принципы «этнографической достоверности», начавшиеся с Вебера, нашли наиболее полное выражение уже в XX веке: так, Джакомо Пуччини, обратившись к тому же фантастическому сюжету К. Гоцци, не ограничивался народными мелодиями, а использовал для создания колорита весь арсенал средств позднеромантической музыки: диссонантность, политональность, полиритмия и пр. И, конечно, не обошлось без ладового аспекта: в восприятии европейцев мелодика стран Дальнего Востока до сих пор неотделима от пентатоники — гаммы из пяти звуков, где отсутствуют полутоны.

Китай Пуччини совсем не сказочный: там жадно точат мечи, безжалостно рубят головы юношей, подвергают гостей интеллектуальному садизму и пытают девушек. Пуччини намеренно «накачал» свою последнюю оперу самыми мрачными красками, чтобы достичь в финальном дуэте Калафа и Турандот эффекта грандиозного гуманистического и философского просветления под влиянием проснувшейся любви, вот только дописать оперу он, увы, не успел.

* * *

«Русский» Китай начинается с комической оперы Ц. Кюи «Сын мандарина» (1859), написанной в духе французской оперетты и не имевшей сценической «карьеры» вплоть до начала XX века. Особое место в освоении фольклора Поднебесной занимают «Китайские сюиты» С. Н. Василенко (1928, 1931) и творчество А. Н. Черепнина, русско-американского композитора, в течение четырех лет возглавлявшего Шанхайскую консерваторию и женившегося на пианистке-китаянке.

«Фарфоровый» Китай, представитель условно-декоративной «шинуазри» в импрессионистическом духе, показан в «Соловье» Игоря Стравинского, первой его опере. Сюжет взят из сказки Г. Х. Андерсена: китайский император, выбирая между живым соловьём и механическим, поначалу отдаёт предпочтение второму, однако именно «настоящее» соловьиное пение спустя какое-то время спасает правителя от смертельной болезни.

Премьера оперы состоялась в Париже, в рамках дягилевских сезонов в 1914 году. Декорации к спектаклю создал Александр Бенуа, а одним из «референсов» для него стал Китайский дворец — шедевр Антонио Ринальди, возведённый для Екатерины II (1762) в Ораниенбауме, родном городе Стравинского (правда, так уж сложилось, что композитор смог осмотреть дворец лишь в 1962 году).

Отдельно отметим, что дягилевские «Русские сезоны» в начале XX века послужили отражением новой волны интереса к ориентализму в Европе. Сценографию оформляли А. Бенуа, Н. Рерих, С. Делоне, Л. Бакст; композиторы, включая Стравинского, сочли экзотическую тематику поводом для поиска свежих интонаций, «варварских» ритмов и буйства насыщенных колористических эффектов, хореографы (М. Фокин, В. Нижинский) вырабатывали новую, революционную для балета пластику. Костюмы изобиловали красками и новыми формами. Светское общество запустило моду на «ориентальные» вечеринки. Богатый и обольстительный Восток вновь стал символическим мифом, «путеводной звездой» раскрепощения европейского общества, перечёркнутого, впрочем, разразившейся катастрофой Первой мировой войны.

Исследователи обращают внимание на две музыкальные особенности, присущие опере «Соловей».

Во-первых, на обильное и разнообразное использование «псевдокитайской гаммы» (как называл её сам композитор) — пентатоники. Познакомил Стравинского с ней, очевидно, К. Дебюсси в ходе их живого общения в Париже, а тот, в свою очередь, «подслушал» пятиступенный лад в выступлениях индонезийского гамелана на Всемирных выставках и успел претворить его в «Пагодах».

Во-вторых, на «ударные» эффекты, служащие «взрывчатым» началом картин, номеров, фраз. Причём производить их могут не только расширенная группа собственно ударных инструментов, но и арфы, струнные (pizzicato), фортепиано и даже форшлаги деревянных духовых. Возможно, «подсказал» такой приём Стравинскому речевой возглас «Тзинг-пэ», употреблённый Андерсеном в подражание звону. Композитор многократно применил его и в «мелодической» форме, облекая в самый «дьявольский» интервал европейской музыки — тритон.

le chant du rossignol le mandarin fortunato depero

Спустя три года Дягилев предложил Стравинскому переделать «Соловья» в одноактный балет, однако по ряду причин премьера не состоялась, хотя композитор всё равно «пересобрал» музыку оперы в небольшую четырёхчастную симфоническую поэму. Она не была предназначена для театра, и Дягилеву стоило немалых трудов уговорить Стравинского на постановку балета с данным материалом, но всё-таки «звёзды сложились»: в 1920 году и тоже в Париже состоялась премьера «Песни соловья». Хореографом выступил Леонид Мясин, а сценографом — Анри Матисс.

* * *

В истории советской музыки Китай ассоциируется прежде всего с балетом Рейнгольда Глиэра «Красный мак», впервые поставленным в 1927 году в Большом театре и в дальнейшем неоднократно подвергаемым идеологическим корректурам. Балет, скрестивший романтическую экзотику с постулатами соцреализма, создавался в те годы, когда в Китае как раз бушевали революционные движения, горячо поддерживаемые советской властью. Название — перевод с китайского имени главной героини, танцовщицы Тао Хоа, пожертвовавшей собой ради советского капитана.

Памятен и показателен дипломатический скандал, вызванный второй версией балета. Поводом для её появления на сцене послужило образование Китайской Народной Республики в 1949 году: именно «Красный мак» советское руководство планировало показать Мао Цзэдуну в ходе его планируемого визита в Москву. Но сперва постановку посетил посол и остался, мягко говоря, недоволен абсурдностью сюжета, где советские моряки несут «свет» марксистко-ленинского учения китайским рабочим через «портовую проститутку». Балет противоречил главному постулату нового государства: КНР — результат борьбы китайского народа, а не «подарок» других стран. В результате Мао смотрел в Большом театре «Лебединое озеро».

Кроме того, образ маков, несущий в балете «позитивную» символическую нагрузку, в самом Китае ассоциируется с унижением Опиумных войн, поэтому китайской публикой балет был отвергнут. Даже несмотря на то, что в самой музыке чуткий Глиэр с большим пиететом использовал народные мелодии и учёл разнообразие китайских региональных традиций.
Такова обратная сторона ориентализма: то, что европейцу кажется поэтичным отражением культуры неведомой страны, в самой стране воспринимается как нелепая выдумка, глупый вздор и смакование ложных стереотипов. Вероятно, по той же причине и на нашей сцене не приживаются европейские оперы, написанные на русские сюжеты (а такие есть: «Иван IV» Ж. Бизе, «Федора» и «Сибирь» У. Джордано и др.) — на сленге это называется «развесистой клюквой».

* * *

Программа заключительного концерта XI фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» посвящена и «загадочному Китаю», и нескольким юбилярам 2025 года: П. Чайковскому (185), Р. Глиэру (150), С. Есенину (130) и Г. Свиридову (110).

Помимо «Китайского танца» из «Щелкунчика» П. Чайковского, трёх фрагментов из «Красного мака» Р. Глиэра и одного номера из балета «Песнь соловья» И. Стравинского в инструментальной части программы прозвучит также «Этюд на китайскую тему, op.25 № 3» Антона Аренского — в его основе лежит мелодия китайской песни «Жасмин».
Композитор избрал для этюда редко употребляемую тональность, соль-бемоль мажор — шесть бемолей при ключе обязывают пианиста играть «вытянутыми пальцами» (ремарка самого Аренского, этюд всё-таки) преимущественно по чёрным клавишам, что создаёт обманчивый эффект обращения к пентатонике: каждый школьник знает, что нажать их все подряд — самый простой способ изобразить пятиступенный лад.

Ориентальную программу дополняет вокальный цикл «Отчалившая Русь», созданный Свиридовым на стихи его любимого поэта, Сергея Есенина: там запечатлены мистико-религиозные образы утерянной Руси. А «венчает» фестиваль — цикл, никогда прежде в Москве не звучавший…

Неизвестный Свиридов

В 1941 году, когда Россию настиг ад Второй мировой войны, Георгия Свиридова, студента Санкт-Петербургской (на тот момент — Ленинградской) консерватории, сначала мобилизовали и отправили в военное училище воздушного наблюдения, оповещения и связи, затем эвакуировали в Башкирию, а потом освободили от службы по состоянию здоровья и перевезли в Новосибирск, где композитор оставался до осени 1944 года.

В Новосибирске в эвакуации пребывали многие ведущие творческие коллективы страны, включая оркестр Е. Мравинского. Сам Свиридов вспоминал, что именно тогда впервые познакомился с симфониями Г. Малера, и, возможно, именно его «Песнь о земле», написанная на стихи китайских поэтов (1911), повлияла на обращение к столь необычному для Свиридова первоисточнику.

Таковым стала «Антология китайской лирики VII–IX вв. по Р. Х.» (1923) Юлиана Константиновича Шуцкого, выдающегося переводчика и востоковеда, автора учебника китайского языка и классического перевода «Книги перемен» (расстрелян в 1938 по обвинению в «шпионаже»). Работу Шуцкого характеризует более точное следование оригиналу, чем было принято в среде поэтов предыдущего поколения, игнорировавших аутентичную метрику и наводнявших стихи собственными художественными образами.

Из всех стихотворений поэтов эпохи Тан Свиридов отобрал шесть, посвящённых странничеству, и выстроил их в единый сюжет. Отсюда — название цикла, «Песни странника». С текстовым материалом композитор обходился весьма вольно: убирал целые строки, добавлял свои слова и фразы, заменял географические названия на эпитеты.

При жизни Свиридова «Песни странника» не издавались и не исполнялись. Мистика, экзотика, чрезмерная психологизация и уход в прошлое были официально заклеймены партией и становились поводом для травли. Премьера неизвестного ранее вокального цикла состоялась лишь в 2015 году, в Новосибирске, и была приурочена к столетию композитора.

В основу первого номера цикла легло стихотворение Ван Вэя «Южный холм», однако Свиридов назвал песню «Отплытие». В аккомпанементе властвуют две характерные фигуры: одна — остинатные arpeggiato и квартоли в высоком регистре, напоминающие плеск речных волн и взмахи весла, другая — квинтовые «удары», подражающие звукам гонга.
Герой, чувствуя себя чужим на родине, отправляется в путь к неизведанному. Его эмоциональные состояния и философские размышления показаны через природу, «усыпляющую» слушателей созерцательными картинами или «будоражащую» их сценами разгула стихии.

Второй номер — «Холмы Хуацзыган», написан он по одноимённому стихотворению Пэй Ди. Свиридов создаёт здесь идиллический вечерний пейзаж, прерванный усилением ветра.

Третья песня — «Закат», в её основе лежит «За плетнем из магнолий» Пэй Ди. Здесь передана бодрая ходьба вдоль водного потока, а общий характер номера — празднично-восторженный. Любопытен выбор тональности: «чёрный» соль-бемоль мажор, дополненный ладовой «изюминкой» в виде четвёртой повышенной ступени. Центральный образ песни — «таинственное вдохновение», показанное с помощью красочных, ничем не связанных друг с другом гармонически и словно «повисших в воздухе» аккордов.
«Манский холм» Шэнь Цюаньци воплотился в четвёртой песне цикла, названной композитором «Древнее кладбище» и построенной на противопоставлении бурлящего города и места упокоения, суетной жизни и уносящей в вечность смерти.

Драматическая кульминация цикла — Пятая песня, «В далеком поселке», объединившая две части из поэмы Бо Цзюйи «Лютня». Здесь обращает на себя внимание неисполнимая фортепианная партия: разброс и сложность фактуры явно отражают планы Свиридова по оркестровке цикла (на премьере в 2015 году «Песни странника» действительно прозвучали в оркестровой версии, выполненной Г. Беловым на основании набросков композитора).

Henri Matisse. Costume pour une Pleureuse dans le ballet Le Chant du Rossignol
Henri Matisse. Costume pour une Pleureuse dans le ballet Le Chant du Rossignol

Финал цикла — «Возвращение на родину». В основе — «Экспромт при возвращении на родину» Хэ Чжичжана. Путешествие длинною в жизнь заканчивается там, где началось, только героя, старого и немощного, никто не узнаёт: он успел стать чужим. Характер песни напоминает траурный марш, а последние такты Свиридов и вовсе предписывает солисту исполнять закрытым ртом в максимально низком регистре.

* * *

Итак, Восток в западной культуре в целом и в музыкально-театральном искусстве в частности — явление воображаемое. Если попытаться кратко суммировать его главные цели и функции, то можно выделить четыре пункта:

  • удовлетворение потребности публики в новых впечатлениях, демонстрация волнующего, утопичного мира, отличного от повседневности;
  • ставка на зрелищность, яркие краски и непривычные узоры, пышные процессии, декорации дворцов и танцы;
  • маскировка социальных и даже политических заявлений, представляющих ту или иную державу в определённом свете;
  • эксперимент с возможностями оркестра, гармонии, лада, ритма, фактуры.

Фестиваль вокальной музыки «Опера Априори», подобно композиторам, искавшим вдохновение в чуждых культурах, всякий раз успешно осваивает новые пространства и по-своему находит «баланс знакомого и незнакомого». Вот и теперь он увлёк слушателей в поистине захватывающее путешествие по загадочным, магическим, но и опасным землям и культурам, и даже делает несколько смелых шагов «в сторону», включая в программу образовательные мероприятия, выставку и показ уникальных костюмов в восточной манере, созданных специально для фестиваля. Экзотика par excellence! Единственный совет перед тем, как отправиться в путь — не забыть клубок Ариадны: заблудиться в лабиринте ориентализма легко… но, в то же время, может, Восток и впрямь окажется столь прекрасным, что оттуда и возвращаться-то не захочется?

Сергей ЕВДОКИМОВ. Публикуется с разрешения автора

