В путь за Синдбадом-мореходом: Московский театр кукол представил премьеру

Спектакль-путешествие в постановке Натальи Пахомовой хорош сочетанием метафор Востока, таинственной и пугающей музыкой (все путешествия Синдбада и его друзей требовали бесстрашия и храбрости - прим. автора) и попеременной игрой человека и куклы.

Всё было у отважного Синдбада: яркие звезды над ночным Багдадом, преданные друзья, богатство, сокровища в сундуках. Да только страсть к путешествиям, невиданным странам и чудесам захватила смелого морехода.

Мнооого пришлось повидать и испытать нашему Синдбаду, со всеми злоключениями он справился — даже с коварной огромной змеёй и злобным стариком. Он увидел таких рыб, каких раньше даже во сне не видывал, а со своими друзьями он сразился с племенем Мохнатых. Немало товарищей и моряков потерял Синдбад в путешествиях, прежде чем снова оказался в своём родном Багдаде, где всегда ждала его Зейнаб Прекрасная.

Дивная восточная сказка претворяется перед взором зрителя столь изобретательной работой художника Никиты Нестерова. Все краски Востока соединены с техническим воплощением и отменной кукольной машинерией. Спектакль – мир метафоры и ассоциаций. Быть может, в яйце птицы Рух видит Синдбад купола мечети? Уж не Иблис ли Злобный старик, что долго не мог отвязаться (в прямом смысле) от Синдбада? Даль морей и земель, полных тайн, манит в путешествия снова, когда смотришь эту сказку.

Марина АБРАМОСВА

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