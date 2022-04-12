Павел Трехлеб присоединился к команде арт-кластера «Таврида»

Директором строящегося в Крыму Университета креативных индустрий – образовательного центра, который входит в экосистему проектов «Таврида.АРТ», – назначен Павел Трехлеб. Он займется вопросами развития и функционирования Университета.

«Впереди реализация большого и очень амбициозного проекта – Университета креативных индустрий. Среди первоочередных задач, которые стоят передо мной, – формирование команды проекта, координация разработки образовательных программ Университета, функциональное программирование центра и парковой территории, сопровождение проектирования и строительства центра, а также комплексная подготовка образовательного центра к открытию в 2023 году. Также я буду отвечать за дальнейшее развитие корпоративных партнерств проекта», – сказал Павел Трехлеб.

С 2019 года до настоящего времени Павел Трехлеб возглавлял ЦПКиО им. М. Горького. В 2015–2019 годах являлся руководителем дирекции проекта парка «Зарядье», был первым директором парка. Ранее руководил реализацией крупных проектов в парковой и гостиничной сферах и индустрии туризма.

«С выходом проекта на новый уровень мы еще больше заинтересованы в том, чтобы команда «Тавриды» усиливалась ключевыми специалистами, управленцами. Профессиональный опыт Павла в работе с крупными социально-культурными объектами – это залог успешного развития Университета креативных индустрий как важной составляющей части проекта «Арт-кластер «Таврида», – прокомментировал генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Напомним, что основой образовательной программы строящегося в Крыму Университета станет творческая платформа, объединяющая экспертов из различных отраслей: от управления до дизайна. На базе нового образовательного центра будут формироваться проектные команды, нацеленные на конструктивные изменения в творческих и креативных индустриях России. Здесь круглогодично будут проводиться программы интенсивного обучения, основанные на принципах максимального смешения образовательных направлений в рамках одного модуля. Университет станет площадкой для внедрения новых просветительских форматов, проведения научных исследований и подготовки кадров для креативной экономики.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.