Московский оперный дом проведет иммерсивную лекцию-концерт

В рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив 25 августа в 19.00 в Российской государственной библиотеке Московский оперный дом представит новый необычный формат – иммерсивную лекцию-концерт, посвященную русским композиторам XX века и их художественному наследию.

Творчество русских композиторов XX века – достаточно загадочная страница для большинства ценителей музыки, а ведь в советскую эпоху родились уникальные с музыкальной точки зрения произведения. Московский оперный дом предлагает открыть для себя эти шедевры, будто побывав на их премьере, – мысленно перенестись в те годы, когда они были созданы, познакомиться с авторами в формате театрального представления и «услышать» историю русской музыки последнего столетия, проследить за ее эволюцией.

Редкая возможность – послушать великие произведения Д.Шостаковича, Н.Мясковского и Н.Пейко в атмосфере той эпохи, в которую творили эти авторы. Концерт пройдет в зале Российской государственной библиотеки, полностью сохранившем антураж советского времени. Там же будет организована выставка из фондов библиотеки, посвященная наследию знаменитых композиторов. Параллельно с концертной программой будет происходить иммерсивное театральное действие: сами композиторы предстанут перед зрителями, готовые поделиться секретами своей биографии. Публике откроются интересные детали и малоизвестные эпизоды из жизни создателей знаменитых произведений, разные грани их личности и таланта.

Завершится мероприятие мастер-классом для молодых вокалистов от Ксении Муслановой – примы Московского оперного дома, одной из ведущих солисток МАМТ им.Станиславского.

«Нашу гениальную авангардную музыку XX века отличает особое духоподъемное начало, – говорит режиссер Московского оперного дома Александр Легчаков. – Это был век больших преодолений, великих устремлений. Музыка Шостаковича, Мясковского, Пейко очень точно передает “нерв” того времени».

Рассказывать об актуальности музыки советских композиторов в современном мире, о том, как развивалась русская классическая школа вплоть до наших дней, будет основатель, художественный руководитель и главный дирижер “Академии Русской Музыки” Иван Никифорчин – многократный лауреат международных премий, призер международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова, обладатель награды “Диск года» на Music Web International, выступающий с ведущими оркестровыми коллективами страны.

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