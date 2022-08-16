Режиссёр Андрей Богатырёв и рок-группа «Крематорий» анонсируют первый в истории легендарного коллектива краудфандинг на съёмки видеоклипа «Бар “Под дулом револьвера»»

Режиссёр Андрей Богатырёв и московская рок-группа «Крематорий» имеют честь и удовольствие анонсировать первый в истории легендарного коллектива краудфандинг на съёмки видеоклипа «Бар “Под дулом револьвера”». Музыкальной основой для новой работы стала одноимённая композиция, которая неоднократно брала золото и несколько месяцев входила в тройку лидеров «Чартовой дюжины» на «Нашем радио».

Известные фильмы Андрея Богатырёва, такие, как «Красный призрак», «Иуда», «Дикая лига» произвели на музыкантов группы сильное впечатление, и когда Андрей обратился к Армену Григоряну с идеей клипа, выдержанного в эстетике классического вестерна, лидер Кт не оставил без внимания предложение режиссёра. Кстати, по словам Андрея, он поклонник «Крема» с 1995 года, и этим он ещё больше вдохновил участников рок-бэнда.

Богатырёв взял на себя обязанности не только режиссёра-постановщика, но и сценариста, продюсера, директора по кастингу, дизайнера по костюмам и организатора всего съёмочного процесса. Съёмки планируется начать в конце августа.

Сбор средств на создание видеоклипа осуществляются на краудфандинг-платформу Planeta.ru. В качестве вознаграждений группа предоставила много интересных лотов, в числе которых фирменные укулеле бренда Flight и чёрные гитары в стиле Кт, подписанные всеми музыкантами, специально допечатанные экземпляры книги-бестселлера Армена Григоряна «Призраки “Крематория”», с автографом автора и гербовой печатью группы, meet&greet на ближайшем концерте, альбомы и сборники «Крематория» на виниле, компакт-дисках, аудио- и видеокассетах и даже входные билеты на секретный акустический квартирник в московской штаб-квартире «Крематория».

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