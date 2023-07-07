Океан впечатлений за 100 баллов по ЕГЭ

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по любому из предметов, могут бесплатно посетить основную экспозицию «Москвариума» на ВДНХ или одно из мероприятий океанариума - концерт пространства «Море музыки» или водное шоу «Буря. Остров волшебства».

Воспользоваться бесплатным посещением можно с 7 июля по 31 августа 2023 года. Для этого необходимо предъявить на кассе сертификат о сдаче ЕГЭ и подтвердить личность. Акция действует для всех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году.

«Мы поздравляем выпускников, успешно сдавших ЕГЭ, и приглашаем на наши мероприятия. Надеемся, что посещение «Москвариума» подарит положительные эмоции и яркие впечатления после непростого периода сдачи экзаменов», - прокомментировали в пресс-службе «Москвариума».

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