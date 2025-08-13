VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет!

Ван Си представит Китай на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение»

Фото © пресс-служба «Интервидение»

Китайский исполнитель популярной музыки Ван Си известен на международной сцене также как Элвис Ван. Возможно, выбор артистического имени не случаен: певец обладает очень мелодичным, красивым голосом с редким для поп-исполнителей диапазоном: от бархатного баса до трогательных нот в верхнем регистре. Тембр исполнителя легко влюбляет в себя слушателей.

Ван Си – выпускник Шэньянской консерватории (2014), обладатель степени бакалавра искусств в области исполнительского мастерства. Его профессиональный статус подтверждается членством в Китайской и Пекинской ассоциациях музыкантов.

За свою творческую карьеру Ван Си получил почти два десятка престижных премий и наград. В 2013 году одержал уверенную победу в ХV Национальном конкурсе молодых певцов CCTV в категории «Популярная музыка», в 2019 году получил звание «Артист космической музыки» в Китайском космическом культурном музыкальном проекте «Все в ритме», а также награду премии Music Pioneer Awards в категориях «Выдающийся певец» и «Лучшее живое выступление».

Кроме этого, в 2024 году получил звание «Артист года» (премия Star & Moon Role Model) и титул «Самого влиятельного певца» (Visionary Chinese Fashion Awards), в 2021 году удостоился премии Sina Fashion Style Awards в номинации «Артист года высокого уровня», а в 2020-м – завоевал премию QQ Music Heartbeat Awards как «Самый трогательный и глубокий голос».

Исполнитель является автором 7 мини-альбомов, демонстрирующих его вокальный диапазон и музыкальную многогранность, среди которых Unspoken («Несказанное»), Revisiting the Past («Пересматривая прошлое») и Ode («Ода»).

Артист также принимал участие в популярных музыкальных шоу, включая «Супер-голос», «Я певец» и «В погоне за светом», где смог показать не только профессиональное мастерство, но и способность к творческой адаптации в различных форматах.

