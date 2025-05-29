Аллея вечной дружбы России и Казахстана

28 мая в Астане состоялось торжественное открытие Аллеи вечной дружбы России и Казахстана — нового символа прочных исторических и культурных связей между двумя дружественными государствами. В составе официальной делегации Министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой в церемонии приняла участие генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова — руководитель одной из крупнейших культурных институций России, активно сотрудничающей с казахстанскими партнёрами.

В рамках программы делегации Кристина Трубинова приняла участие в круглом столе с представителями сферы культуры России и Казахстана, в ходе которого обсуждались реализованные проекты и перспективные направления взаимодействия.

«Сегодня мы стали свидетелями важного события — открытия Аллеи вечной дружбы, символа доверия, уважения и многолетнего партнёрства между нашими странами, — отметила Кристина Трубинова. — Бахрушинский музей активно развивает международное культурное сотрудничество. Один из ключевых проектов — выставка “Театр на фронте: берег надежды”, рассказывающая о подвиге артистов в годы Великой Отечественной войны. С начала 2025 года мы успешно представили экспозицию в Брюсселе и Люксембурге. Впереди — открытия в Вене и Софии. А 15 апреля, при поддержке наших казахстанских партнёров и Представительства Россотрудничества в Астане, выставка открылась в Государственном академическом русском театре драмы имени Максима Горького. За первый месяц её работы она привлекла более 8 200 посетителей. Это яркий показатель живого интереса зрителей к общей историко-культурной памяти наших народов».

Архивный фонд Бахрушинского музея содержит 1 300 уникальных предметов, посвящённых деятельности фронтовых театров: 70 «Дневников театра на фронте», создание которых инициировали сотрудники музея ещё в 1941 году, а также фотографии, зарисовки, афиши, заявки на номера, слова благодарности от бойцов и командиров. Эти свидетельства помогают восстановить масштаб и значение культурного фронта в годы войны.

История фронтового искусства неразрывно связана с судьбами деятелей культуры, оказавшихся в эвакуации. Одной из важных страниц общей истории России и Казахстана стала эвакуация ведущих театральных и кинематографических деятелей. Казахстан стал второй родиной для многих творцов: Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Михаил Ромм, Наталия Сац, Любовь Орлова, Вера Марецкая, Николай Крючков, Борис Чирков, Михаил Зощенко, Самуил Маршак и другие. В их числе — и великая балерина Галина Уланова.

Особое место в культурной повестке заняла выставка «Душа движения — движение души», открывшаяся 19 апреля в Русском доме в Астане. Она посвящена Галине Улановой — одной из величайших балерин XX века, чья судьба в годы войны была связана с Казахстаном.

«Одним из ярких примеров нашего сотрудничества с казахстанскими партнёрами стала выставка “Душа движения — движение души”, — прокомментировала Кристина Трубинова. — Галина Сергеевна провела в эвакуации в Казахстане менее двух лет, но её вклад в становление казахской балетной школы оказался столь значим, что уже в 1943 году она была удостоена звания Народной артистки Казахской ССР. За первый месяц работы экспозицию посетили 2 500 человек, и это говорит о высоком интересе к таким форматам диалога. Мы особенно ценим внимание со стороны казахстанских СМИ, благодаря которому информация о наших совместных культурных инициативах находит широкий отклик. Такие проекты не только сохраняют общее историко-культурное наследие, но и формируют культурные медиа будущего».

Фонды Бахрушинского музея также хранят уникальные материалы, посвящённые театральной жизни Казахстана: афиши, фотографии, эскизы декораций, архивные документы, связанные с деятельностью Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, Государственного академического русского театра драмы имени Максима Горького, Государственного русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац, Республиканского театра кукол и других. Коллекция насчитывает около 5 000 предметов.

Особое внимание в ходе визита было уделено профессиональному взаимодействию между театральными учреждениями двух стран. Бахрушинский музей активно развивает международное сотрудничество в рамках Ассоциации театральных музеев — масштабной инициативы, объединяющей ведущие театральные организации России и стран СНГ. Комментируя вклад казахстанских партнёров в эту общую работу, генеральный директор музея отметила:

«Мы особенно ценим наше сотрудничество с казахстанским театральным сообществом. Два года назад мы создали Ассоциацию театральных музеев, в которую сегодня входит более 130 театров России и стран СНГ. В Ассоциацию вступили Государственный русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац (Алматы), Национальный русский театр имени Михаила Лермонтова (Алматы), Государственный академический русский театр драмы имени Максима Горького (Астана). Мы уверены, что это лишь начало большого и долгосрочного сотрудничества. Мы открыты к новым совместным инициативам, диалогу и обмену профессиональным опытом».

Визит завершился участием российской делегации в торжественном открытии Аллеи вечной дружбы, а также концерте мастеров искусств России и Казахстана, прошедшем в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая.