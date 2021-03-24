Детский музыкальный театр юного актера отметит Всемирный день театра

27 марта 2021 года отмечается Всемирный день театра. К этому событию Детский музыкальный театр юного актера покажет спектакль «В детской» в 15.00 и 17.00 в постановке художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Александра Фёдорова. Спектакль пройдет на сцене ДМТЮА на Малой Дмитровке 8, стр. 4.
Оригинальные костюмы Елены Бочковой и декорации Александра Боровского, световое оформление спектакля воссоздают атмосферу жизни дворянских детей того времени и помогают рассказать о той России, которую мы не застали.
«Совсем скоро наш театр и все наши театральные коллеги не только в Москве, но и во всем мире отметят Всемирный день театра. Эта дата очень знаменательная для нашего театра – наш профессиональный праздник. Несмотря на то, что наши актеры еще совсем юные, у них уже есть профессия, они успешно работают в ней, трудятся, понимают её. Они знают, что такое долгие трудные репетиции, разучивание ролей, волнение перед началом спектакля. Для нас театр – это наш дом.
Мы отметим этот день самым старым и самым молодым спектаклем «В ДЕТСКОЙ». Самый старый, потому что этому спектаклю много лет, он был поставлен в 1989 году. Молодой, потому что в нем играют самые юные актеры. Есть актеры в этом спектакле, которые еще в школу не ходят, им 6,5–7 лет. Этот спектакль – единственная в мире театральная версия знаменитого вокального цикла Модеста Мусоргского. Он идет в сопровождении оркестровой фонограммы, без дирижера. Это наша своеобразная театральная школа. У нас существует такое поверье, что если юные актёры играли в спектакле «В ДЕТСКОЙ», то у них будет счастливая творческая театральная судьба в нашем театре.
Во Всемирный день театра спектакль «В детской» пройдет на нашей исторической сцене на Малой Дмитровке. А впереди у нас большое открытие — знакомство юных москвичей и их родителей с нашим новым зданием на улице Макаренко. Я всех поздравляю со Всемирным днем театра! Желаю всем новых премьер, благодарных и счастливых зрителей, восторженных аплодисментов, цветов, оваций и признаний!» — говорит художественный руководитель театра Александр Львович Федоров.
Подробную информацию о спектаклях можно найти на сайте театра https://dmtya.ru .Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.