Детский музыкальный театр юного актера отметит Всемирный день театра

27 мар­та 2021 года отме­ча­ет­ся Все­мир­ный день теат­ра. К это­му собы­тию Дет­ский музы­каль­ный театр юно­го акте­ра пока­жет спек­такль «В дет­ской» в 15.00 и 17.00 в поста­нов­ке худо­же­ствен­но­го руко­во­ди­те­ля теат­ра, заслу­жен­но­го арти­ста Рос­сии Алек­сандра Фёдо­ро­ва. Спек­такль прой­дет на сцене ДМТЮА на Малой Дмит­ров­ке 8, стр. 4.

Ори­ги­наль­ные костю­мы Еле­ны Боч­ко­вой и деко­ра­ции Алек­сандра Боров­ско­го, све­то­вое оформ­ле­ние спек­так­ля вос­со­зда­ют атмо­сфе­ру жиз­ни дво­рян­ских детей того вре­ме­ни и помо­га­ют рас­ска­зать о той Рос­сии, кото­рую мы не застали.

«Совсем ско­ро наш театр и все наши теат­раль­ные кол­ле­ги не толь­ко в Москве, но и во всем мире отме­тят Все­мир­ный день теат­ра. Эта дата очень зна­ме­на­тель­ная для наше­го теат­ра – наш про­фес­си­о­наль­ный празд­ник. Несмот­ря на то, что наши акте­ры еще совсем юные, у них уже есть про­фес­сия, они успеш­но рабо­та­ют в ней, тру­дят­ся, пони­ма­ют её. Они зна­ют, что такое дол­гие труд­ные репе­ти­ции, разу­чи­ва­ние ролей, вол­не­ние перед нача­лом спек­так­ля. Для нас театр – это наш дом.

Мы отме­тим этот день самым ста­рым и самым моло­дым спек­так­лем «В ДЕТСКОЙ». Самый ста­рый, пото­му что это­му спек­так­лю мно­го лет, он был постав­лен в 1989 году. Моло­дой, пото­му что в нем игра­ют самые юные акте­ры. Есть акте­ры в этом спек­так­ле, кото­рые еще в шко­лу не ходят, им 6,5–7 лет. Этот спек­такль – един­ствен­ная в мире теат­раль­ная вер­сия зна­ме­ни­то­го вокаль­но­го цик­ла Моде­ста Мусорг­ско­го. Он идет в сопро­вож­де­нии оркест­ро­вой фоно­грам­мы, без дири­же­ра. Это наша свое­об­раз­ная теат­раль­ная шко­ла. У нас суще­ству­ет такое пове­рье, что если юные актё­ры игра­ли в спек­так­ле «В ДЕТСКОЙ», то у них будет счаст­ли­вая твор­че­ская теат­раль­ная судь­ба в нашем театре.

Во Все­мир­ный день теат­ра спек­такль «В дет­ской» прой­дет на нашей исто­ри­че­ской сцене на Малой Дмит­ров­ке. А впе­ре­ди у нас боль­шое откры­тие — зна­ком­ство юных моск­ви­чей и их роди­те­лей с нашим новым зда­ни­ем на ули­це Мака­рен­ко. Я всех поздрав­ляю со Все­мир­ным днем теат­ра! Желаю всем новых пре­мьер, бла­го­дар­ных и счаст­ли­вых зри­те­лей, вос­тор­жен­ных апло­дис­мен­тов, цве­тов, ова­ций и при­зна­ний!» — гово­рит худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель теат­ра Алек­сандр Льво­вич Федоров.

Подроб­ную инфор­ма­цию о спек­так­лях мож­но най­ти на сай­те теат­ра https://dmtya.ru .

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