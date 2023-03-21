В Консерватории пройдет концерт памяти композитора Бориса Тищенко

23 марта, в день рождения композитора Бориса Тищенко, в Малом зале состоится концерт его музыки. Инициатором этого события стала Ирина Донская-Тищенко, профессор Санкт-Петербургской консерватории, вдохновитель и первый исполнитель арфовых опусов композитора, его «жена и друг», как писал в своем посвящении к Арфовому концерту композитор. Программа создавалась при содействии музыковеда Игоря Карпинского, преданного почитателя музыки композитора.

Этот вечер задуман как одно большое произведение, как некий суперцикл – к подобного рода гиперболам, выходящим за традиционные рамки жанров, тяготел в своем искусстве Тищенко, будь то его уникальная Четвёртая симфония или грандиозная «хорео-симфоническая циклиада», написанная по бессмертному творению Данте.

В программу включены премьерные исполнения. К ним относится Третья соната для виолончели соло, один из опусов композитора, созданных в последнее десятилетие жизни, который ему услышать не довелось. Впервые прозвучит и вокальный цикл на слова А. Ахматовой «Бег времени» в транскрипции для голоса и фортепиано Антона Лубченко, композитора, дирижёра и неустанного энтузиаста в исполнении музыки Тищенко; сочинение «Брату» на стихи М.Ю. Лермонтова, «Три песни на слова М. Цветаевой» и Пятая фортепианная соната.

Также на концерте будет исполнена Девятая фортепианная соната. Сам Борис Иванович Тищенко так говорил об этом произведении: «Смысл её – наслаждение красотой, а творческая задача, если можно так сказать, – “эмансипация консонанса”».

А завершит концерт московская премьера пьесы «Река времён» для солистов и хора a cappella.

Начало в 19:00.

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