Москвичи взглянули на себя со стороны, побывав на спектакле «Аномалия»

Премьера новой постановки театра «Арлекиниада», художественным руководителем которого является Вадим Демчог, прошла 21 и 22 марта в Театриуме на Серпуховке. Спектакль «Аномалия» стал настоящим обрядом посвящения для зрителей. Каждый из сидящих в зале посмотрел на себя со стороны новым взглядом.

Вадим Демчог

Олег Невжин

Юлия Лазерсон и Алексей Душевин

Вадим Демчог и Александра Грин

Фото - сцены из спектакля «Аномалия». На фото – актёры театра «Арлекиниада»

Режиссер спектакля Александра Грин отмечает, что основная идея постановки в том, чтобы показать зрителю, как сознание застревает в разных играх (гордыни, лени, самобичевания), благодаря чему попросту распадается на разные части. Актеры подводят аудиторию к тому, что важно быть целостным и помнить, что в жизни можно играть также другие роли.

«Этот спектакль бесполезно воспринимать просто как постановку, потому что зритель — непосредственный ее участник. Мы показываем разделенность персонажей на территории сцены, но разделенность между происходящим и тем, кто сидит в зале — это тоже Аномалия. Когда ты сотворец происходящего, ты получаешь наиболее объемный опыт», — объясняет режиссер Александра Грин.

Зрителям удается полностью погрузиться в сюжет и прочувствовать единство внутренней и внешней сцены. «Враг — он в разделенности. Когда мы других обвиняем, мы себя обвиняем. Себя не любим, себя не уважаем, боимся себя, бежим от себя, себя насилуем, себе жить не даем — нездорово все это. Аномалия какая-то», — говорит публике со сцены один из персонажей Царь-батюшка.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы А.Н. Островского «Снегурочка». Однако классический сюжет заменил авторский, а ледяная девочка и вовсе исчезла из повествования, остались лишь некоторые персонажи. Их роли исполнили актеры театра “Арлекиниада”: Вадим Демчог, Александра Грин, Олег Невежин, Алексей Душевин, Юлия Лазерсон, Максим Онищенко.

Не менее неожиданным и уникальным оказалось оформление сцены. Даже если декораций было не так много, каждая из них имела концептуальное значение. Например, на сцене установили бассейн со специальным песком. Многие зрители отметили, что это очень эстетический спектакль. Над оформлением постановки работали хореограф-постановщик Юлия Вершинина, художник-постановщик Ксения Калинина, художник по свету Евгений Подъездников, саунд-дизайнер Саша Полесский. Яркие костюмы, обилие художественного света и хореографию дополняла живая музыка. Она была написана специально для постановки композиторами Яной Блиндер и Николаем Щегловым.

«В моменты, когда звучала музыка, ты еще сильнее подключаешься к действию, проживаешь происходящее на сцене. Это лучшее, что я видела в своей жизни. Этот спектакль очень хорошо попал в мой личный опыт, поэтому я пережила своего рода катарсис», — отмечает Анастасия Васильева.

Всего за два премьерных дня спектакль посмотрели порядка пяти сотен зрителей. Каждый из них узнал в сценических героях себя, своих друзей и близких.

«Я плакала много раз, узнавала себя, жизненные сценарии, которые раскрываются в каждом из нас. Эта постановка — за гранью. Здесь было настолько много смыслов и глубин, которые невозможно охватить, поэтому хочется еще осмыслять это», — делится впечатлениями Виолетта Жукова.

Спектакль получил массу восторженных зрительских отзывов. Аудитория отметила, что постановку отличает многослойность и многогранность. В пьесе нет «проходных» фраз, каждая реплика героев несет глубочайший смысл, осознавать который зрителям предстоит еще долгое время после просмотра. Кстати, все тексты актеры «Аномалии» писали самостоятельно.

«В этой постановке закодировано искупление и очищение очень многих социальных проблем. Театр впервые апеллирует к мистериальной функции, освобождает общество от старых программ, переписывает неработающие модели. Аномалия — исправление ошибки, переписывание сценария. Мир не должен жить по устаревшим программам и бесконечно циклиться в них, повторяя один и тот же шаблон в новых поколениях. В каком-то смысле этот спектакль о том, чтобы простить и отпустить прошлое и открыться новым возможностям», — подчеркивает художественный руководитель театра «Арлекиниада» Вадим Демчог.

Таким образом, спектакль станет своего рода «чистилищем» для многих. Такая многослойная постановка, по словам актеров, венец всего десятилетнего опыта театра «Арлекиниада». Следующие спектакли пройдут 26 и 27 апреля на Малой сцене Театриума на Серпуховке.

Фото – Юлия КИРАДИГГЕР

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