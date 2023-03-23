В Москве начал работу III Всероссийский фестиваль для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа»

«Страна – Театр – Школа» - это фестиваль школьных самодеятельных театров, организованный Ассоциацией музыкальных театров России при поддержке Министерства культуры РФ в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Фестиваль проводится в разных регионах России, а финал смотра проходит в Москве. Предшественником этого форума детских школьных театров стал фестиваль «Театр – Школа», который был создан в 1980 году по инициативе Наталии Сац.

Первый обновлённый Всероссийский фестиваль для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа», в котором приняли участие детские творческие коллективы из Воронежской, Липецкой и Челябинской областей, прошел в 2021 году и продемонстрировал востребованность и актуальность новой формы проведения фестиваля. Во втором фестивале приняли участие детские творческие коллективы из Иркутской, Ярославской областей и Пермского края. В 2023 году проводится в трех регионах России: Тульской и Самарской областях, а также Приморском крае.

Фестиваль проводится в три этапа. На первом этапе региональные жюри отбирают работы школьных театральных коллективов, присланные на электронных носителях. Из общего числа заявок (которое в некоторых регионах достигает ста и более спектаклей) отбирается 12-15 наиболее достойных работ к участию во втором этапе. На втором этапе выбранные постановки исполняются на сценах театров или культурных центров регионов, и по результатам этих, очных, просмотров выбираются 3-5 лучших работ для третьего, финального, тура. В финале выбранные в каждом регионе спектакли исполняются школьниками в Москве, на сцене одного из столичных детских театров. Финальный тур фестиваля нынешнего года пройдет 14 и 15 мая в Москве в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац и в Детском музыкальном театре юного актёра.

В качестве фестивальных работ показываются спектакли, охватывающие практически все жанры современного театра: это и драма, и всевозможные музыкальные постановки – от фольклорных композиций и водевилей до серьёзных работ, сопоставимых с профессиональными мюзиклами, а также классический балет, современная хореография, костюмированные шоу.

«Уникальная идея этого смотра, заложенная более сорока лет назад легендарной Наталией Сац, выросла в мощное фестивальное движение детских и юношеских театров, а также студий общеобразовательных организаций со всей страны», - подчеркнула в приветствии в адрес фестиваля министр культуры РФ Ольга Любимова, - «Проект уже стал крупнейшим методическим центром: помимо конкурсной части, значительную часть афиши составляет образовательно-педагогическая программа для учащихся и их наставников».

«Фестиваль «Страна-Театр-Школа» создан, чтобы поддержать желание детей побыть артистами, сделать что-то всем вместе, сообща создать спектакль. Рад, что сотни детей самого разного возраста смогут принять участие в фестивале и прикоснуться к чуду театра, который учит состраданию к ближнему и принятию мира во всей его полноте, сложности, яркости и многогранности», - считает художественный руководитель Детского музыкального театра имени Наталии Сац, президент Ассоциации музыкальных театров (которая организовывает фестиваль), режиссёр Георгий Исаакян. «Наша задача – не просто поддержать детей, но с помощью мастер-классов и открытых творческих уроков помочь им двигаться по пути искусства, дать им новые художественные инструменты, показать новые творческие дороги.

Это важно не просто как развлечение. Это важно с точки зрения всестороннего формирования человека», - подчеркнул Георгий Исаакян.

Традиционно в рамках Фестиваля пройдут мастер-классы для детей и педагогов, а также занятия «Школы театральных блогеров» для знакомства участников с основами театральной журналистики в социальных сетях. Как и сценическое развитие, эта программа курса для блогеров призвана развивать способности к самопознанию и развитию кругозора подростков. Разговоры о контенте в соцсетях со специалистами в области театра, в стенах театров, - всё это призвано стимулировать интерес начинающих блогеров не только к примитивному описанию бытовых происшествий и подробности (зачастую неуместные) личной жизни, но и стремление посетить театр, рассказать об увиденном в нём. Как рассказывать о театре, чтобы привлечь интерес к своим постам? Как со знанием предмета освещать театральные события, какой вообще бывает современный театр, - об этом узнают слушатели курса «Школа юного театрального блогера» в рамках фестиваля «Страна – Театр – Школа».

С каждым годом растущая активность участников фестиваля «Страна – Театр – Школа» показывает, что и артистическая практика в школьных театрах, и занятия в «Школе юного театрального блогера» являются оптимальными ресурсами для воспитания творческих и ярких личностей и перенаправления энергии подростков от «зависания» в гаджетах к более эффективным и конструктивным увлечениям.

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