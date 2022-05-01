«Санктъ-Петербургъ Опера» получила 3 награды на «Волжских театральных сезонах»

Опера «Электра» Рихарда Штрауса в постановке художественного руководителя «Санктъ-Петербургъ Опера», народного артиста России Юрия Александрова была представлена 27 апреля 2022 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича в рамках VI Всероссийского многожанрового фестиваля «Волжские театральные сезоны». 30 апреля состоялась церемония награждения лауреатов в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького.
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» был отмечен в трех номинациях:
- Лучший дирижер в музыкальном театре — Максим Вальков;
- Лучшая женская роль в опере — Наталья Воробьева;
- За выдающийся вклад в развитие музыкального театра в России — Юрий Александров.
Фестиваль «Волжские театральные сезоны» учрежден Союзом театральных деятелей и Правительством Самарской области.
Владимир Галченко и Юрий Александров
Максим Валков
Наталья Воробьева в роли Клитемнестры в опере «Электра»
Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» создан в 1987 году, хорошо известен в России и за рубежом. Художественным руководителем и основателем театра является народный артист России Юрий Исаакович Александров — режиссер с мировым именем, поставивший спектакли на самых престижных сценических площадках: «Арена ди Верона», «Метрополитен Опера», театр «Ла Скала», Мариинский театр.
Фото – Александр КРЫЛОВИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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