«Санктъ-Петербургъ Опера» получила 3 награды на «Волжских театральных сезонах»

0
50

Опера «Электра» Рихарда Штрауса в постановке художественного руководителя «Санктъ-Петербургъ Опера», народного артиста России Юрия Александрова была представлена 27 апреля 2022 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича в рамках VI Всероссийского многожанрового фестиваля «Волжские театральные сезоны». 30 апреля состоялась церемония награждения лауреатов в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» был отмечен в трех номинациях:

  • Лучший дирижер в музыкальном театре — Максим Вальков;
  • Лучшая женская роль в опере — Наталья Воробьева;
  • За выдающийся вклад в развитие музыкального театра в России — Юрий Александров.

Фестиваль «Волжские театральные сезоны» учрежден Союзом театральных деятелей и Правительством Самарской области.

Владимир Галченко и Юрий Александров

Максим Валков

Наталья Воробьева в роли Клитемнестры в опере «Электра»

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» создан в 1987 году, хорошо известен в России и за рубежом. Художественным руководителем и основателем театра является народный артист России Юрий Исаакович Александров — режиссер с мировым именем, поставивший спектакли на самых престижных сценических площадках: «Арена ди Верона», «Метрополитен Опера», театр «Ла Скала», Мариинский театр.

Фото – Александр КРЫЛОВ

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВ Подмосковье стартовали съемки драмы «Невидимый мой»
Следующая статьяМузей музыки открыт и в майские праздничные дни

Похожие статьиПредоставлено автором